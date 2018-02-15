ورد التساؤل التالي لــ«البيان الاقتصادي»: هل تخضع المنتجات المستعملة لضريبة القيمة المضافة؟



أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه عند شراء سلع مستعملة، من خلال شخص مسجل ضريبياً من شخص آخر غير مسجل، لغرض إعادة البيع يمكن للشخص المسجل احتساب الضريبة على المبيعات المستعملة، والفرق بين سعر شراء السلعة وسعر بيعها هو هامش الربح.

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