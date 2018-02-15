«ذا بنش»: دبي تتقن فن التفكير في المستقبل

قال التقرير نشرته صحيفة "ذا بنش" إن دبي تتقن فن التفكير في المستقبل. وسبق أن فعلت ذلك، وقطفت ثماره الوفيرة، خاصة من حيث البنية التحتية، ومرافق أنماط الحياة التي يعجز كثير من الناس من مختلف أنحاء العالم عن مقاومتها.

وأضافت الصحيفة النيجيرية أنه يبدو أن دبي تفكر في كل دقيقة، وهي فضيلة تميزها عن العديد من الأماكن حيث يبدو أن الكثيرين في خصومة مع التفكير القويم.

وأردفت الصحيفة قائلة: إن زيارة أخيرة لبعض الصحفيين إلى دبي أظهرت، على سبيل المثال، أن أماكن مثل فندق ماريوت ماركي، ودبي مول، ومول الإمارات، ولا مير، والقرية العالمية وآي إم جي عالم من المغامرات، تقدم تجارب رائعة تتنوع في دبي.

ومن أحدث المعالم السياحية في المدينة، برواز دبي الذي يعد أحد المعالم التاريخية في مجال الثقافة والترفيه. فعلاوة على توفيره فرصة للناس لالتقاط الصور والاستمتاع بمرأى المدينة البراق من السماء، يعد برواز دبي بمثابة ذاكرة للمدينة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وخلصت الصحيفة إلى القول: إن دبي تسعى إلى التفوق على نفسها من خلال إنشاء عالم مستقبلي.