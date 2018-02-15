إطلاق الدورة الثانية من «التحدي العالمي للبلوك تشين»

أعلنت دبي الذكية بالتعاون مع يونيون - حاضنة الابتكار العالمية، تنظيم الدورة الثانية من مسابقة «التحدي العالمي للبلوك تشين»، التي تهدف إلى استقطاب شركات ناشئة في مجال البلوك تشين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في تنفيذ استراتيجية دبي الذكية للبلوك تشين 2020، التي أطلقتها دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل في أكتوبر 2016، لتكون دبي أول حكومة في العالم تطبق جميع تعاملاتها من خلال هذه الشبكة بحلول عام 2020.

وحددت دبي الذكية الموعد النهائي للتقديم بالمسابقة في 25 مارس المقبل، فيما سيتم إعلان أسماء الشركات الناشئة التي تم اختيارها للمشاركة في التحدي بتاريخ 5 إبريل، على أن تتم دعوة الجهات المشاركة إلى دبي في مطلع شهر مايو المقبل للبدء بالتحضيرات والتدريبات لخوض التحدي النهائي وعرض المشاريع بإشراف يونيون - حاضنة الابتكار العالمية، ومن المقرر أن يتم تقديم العروض النهائية للمشاركين في التحدي وإعلان الفائزين بتاريخ 3 مايو 2018.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية: حققت دبي تقدماً كبيراً في خلق قطاع محلي مزدهر للبلوك تشين، من خلال جذب الشركات الناشئة ومن جميع أنحاء العالم لتجربة وتنفيذ أفكارهم في دبي، مما يدعم تحقيق استراتيجية دبي للبلوك تشين، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأضافت: هدفنا الرئيسي في دبي الذكية هو توظيف التكنولوجيا وإمكاناتها لتحسين حياة الناس، بما يتوافق مع رؤيتنا لبناء مدينة ذكية تتمحور حول سعادة مواطنيها، وستدعم تكنولوجيا البلوك تشين تسهيل هذه الأهداف، مما يوفر لهم الوقت والجهد، ويجعلنا أقرب في مسيرتنا لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة على مستوى العالم.

وقال وسام لوتاه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: إن التحدي العالمي للبلوك تشين يتيح لنا رسم خارطة طريق للفرص التي لا نهاية لها والتي يمكن أن تقدمها هذه التكنولوجيا، وإعطاء العالم لمحة عن الإمكانات الهائلة التي توفرها لتحسين حياة الإنسان.

حيث تغطي تطبيقاتها قطاعات متنوعة مثل: الطاقة النظيفة، والتعليم، والمعاملات المالية، والسلع الأساسية، وذلك على سبيل المثال فقط وليس الحصر. وأضاف أن استراتيجية دبي للبلوك تشين لن تؤدي فقط إلى رقمنة العمليات الحكومية بالكامل، ولكنها ستخلق أيضاً آلاف الفرص الجديدة.

تدريب

وسيسافر المتسابقون النهائيون في التحدي إلى دبي للمشاركة ببرنامج تدريبي، تليه مسابقة تستهدف جمهور المستثمرين والخبراء والمؤسسات الحكومية والخاصة، ليتم من خلالها اختيار ثلاثة فائزين من بين المتأهلين للتصفيات في مسابقة التحدي العالمي للبلوك تشين، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 20 ألف دولار، والفائز الثاني 15 ألف دولار، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف دولار. كما ستكون لدى الفائزين الفرصة لتنفيذ مشاريعهم أو خدماتهم الفائزة بدبي.