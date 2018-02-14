أغلى قطعة أرض بيعت بدبي في بداية 2018

رصد " البيان الاقتصادي" أكبر صفقة بيع لأرض تجارية في دبي منذ بداية العام الجاري وتقع في منطقة الخليج التجاري وبلغت قيمتها 140 مليون درهم، أما مساحتها فتصل إلى 6 الآف متر مربع ويتوقع ان يشيد عليها مشروع فندقي بحسب معلومات " البيان".

وقد ابرم مستثمرون من داخل وخارج الدولة صفقات شراء أراضي بمبلغ اجمالي وصل الى 2.2 مليار درهم تقريبا طبقا لتحليل " البيان الاقتصادي" في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ بداية العام الجاري 2018 حتى اليوم .

وأظهرت طبيعة الصفقات تزايد توجه المستثمرين نحو الأراضي متعددة الاستخدامات ما يمكنهم من إعادة بيعها بهامش ربح أكبر أو تشييد مشاريع تلبي قطاعات الضيافة والترفيه والتسوق.

وبحسب تلك البيانات فقد بيعت 270 قطعة أرض متنوعة لكن أكبر الصفقات وأكثرها عدداً ذهب لصالح الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات حيث بلغ عدد الأراضي التجارية المباعة 241 قطعة أرض، أما بقية الأراضي فكانت للاستخدامات السكنية والصناعية والزراعية.

و على صعيد المناطق فقد حافظت منطقة وادي الصفا 6 على صدارتها الشهرية لقائمة المناطق الأعلى بيعا للأراضي التجارية بعدد 25 صفقة بيع بقيمة اجمالية تجاوزت 102 ملايين درهم. تلتها منطقة الثنية الخامسة ببيع 18 اراضا تجارية بـ 81 مليون درهم.