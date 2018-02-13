دبي تدشن فندق جيفورا الأعلى عالمياً

تفوقت دبي على نفسها بعد أن شهدت أمس افتتاح فندق جيفورا الأعلى في العالم بارتفاع يصل 356 متراً، وبكلفة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم الذي يتألف من 75 طابقاً تضم 528 غرفة فندقية و5 مطاعم إلى جانب العديد من المرافق الخدمية.

وقال محمد كمال مدير عام الفندق إن فندق جيفورا الأطول في العالم يقع على شارع الشيخ زايد الحيوي ويضم 528 غرفة فندقية ضمن 75 طابقاً، مشيراً إلى أن الفندق حصل رسمياً على شهادة أطول فندق في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأضاف كمال إن الفندق أولى اهتماماً كبيراً بالمساحات التي تلبي رغبة النزلاء المستهدفين وخصوصاً من العائلات ويضم 232 غرفة ديلوكس بمساحة 46 مترا مربعا و265 غرفة نوم بمساحة 62 مترا مربعاً، و31 جناحاً بغرفتي نوم بمساحة 85 مترا مربعا، مشيرا إلى أن الفندق يستهدف متوسط نسب إشغال تصل إلى 75% خلال العام الأول من الافتتاح بينما سترتفع هذه النسبة في 2019.

وأضاف كمال إن الفندق يضم 5 مطاعم إلى جانب المقاهي. وستضم شرفة الطابق الأخير مطعماً ومرافق للزوار والنزلاء كما يضم الفندق حوض سباحة رئيسي وجاكوزي وحمام سباحة للأطفال وناديا صحيا مع صالة رياضية مجهزة وغرفة بخار وساونا، فضلاً عن سبا في الطابق 71.

وقال إنه تم افتتاح جزء من الغرف في الفندق في المرحلة الأولى على أن تدخل جميع الغرف الخدمة لاحقاً خلال فترة قريبة. ورغم أن الفندق، يحمل تصنيف أربع نجوم إلا أنه يتميز بخدمات تماثل تلك المقدمة في فنادق الخمس نجوم، مثل خدمة الخادم الشخصي، التي ستتوفر لجميع نزلاء الفندق على مدار 24 ساعة، فضلاً عن خدمة التوصيل بسيارات فاخرة وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأضاف كمال إن الفندق يستهدف بالدرجة الأولى السوق المحلي والعائلات الإماراتية سواء من دبي أو الإمارات الأخرى بالإضافة إلى العائلات الخليجية حيث سيقوم الفندق بتنفيذ حملة تسويقية في السوق الخليجي بالإضافة إلى المشاركة في مختلف المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تعنى بالقطاع السياحي.

ويعانق فندق جيفورا، المطلي باللون الذهبي، الذي يتألف من 75 طابقاً، أفق مدينة دبي جنباً إلى جنب مع فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز»، الذي كان يحتفظ بالرقم القياسي كأعلى فندق في العالم، ويتفوق عليه الفندق الجديد بفارق مترٍ واحد فقط كما انه يقع بالقرب من فندق «روز ريحان من روتانا»، الذي يبلغ ارتفاعه 333 متراً، وكان يحتل لقب أطول فندق في العالم سابقاً.

ديلي ميل

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن دبي تفوقت على نفسها مرة أخرى بافتتاح أعلى فندق في العالم، هو فندق جيفورا، مشيرة إلى أن دبي تحتضن أيضا أعلى برج في العالم وهو برج خليفة الذي يرتفع 828 مترا. وتخطط دبي لجذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020، العام الذي تستضيف فيه معرض اكسبو دبي، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتناسب هذا الفندق الذي استغرق بناؤه 4 سنوات مع التوجه العام لمدينة دبي التي تحتضن خيارات واسعة للإقامة الفاخرة والتسوق اللامحدود، فضلا عن تجارب الترفيه المتنوعة.