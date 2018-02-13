اقتصادية دبي تصدر 131 رخصة فورية في يناير

أصدرت اقتصادية دبي 131 رخصة فورية للأعمال خلال يناير الماضي، وتمكّن الرخصة الفورية رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة خلال خمس دقائق من دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقع للسنة الأولى فقط على أن يتم نقل الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

وتعمل هذه الخدمة على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.

ووفقاً لتقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، شهد الشهر الماضي إصدار 41 رخصة ضمن برنامج "التاجر الالكتروني"، فيما بلغ إجمالي رخص الأعمال الجديدة خلال الشهر 1638 رخصة جديدة.

وأظهر التقرير الذي استند إلى "خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، توزيع الرخص الجديدة خلال يناير 2018 حسب المناطق الرئيسة بدبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 788 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 682 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 157 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 11 رخصة تجارية جديدة.

أعلى 10 مناطق فرعية

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية والتي شكلت نسبة 51.7% من إجمالي المناطق في إمارة دبي، قد بلغ كالآتي: برج خليفه 13.7%، ودبي الجديدة 9.3%، والمرر 6.8%، ونايف 4.8%، وبورسعيد 3.7%، وهور العنز 3.1%، والمركز التجاري الأول 3.5%، والقرهود 2.4%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.1%، والوصل 1.9%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، يبرز توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، الأمر الذي يؤكد على أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. وحازت التجارة وخدمات الإصلاح على 35.1% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 26.2%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 15%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.7%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 4.2%، والصناعات التحويلية، بنسبة 2.8%، والوساطة المالية 2.5%، والمقاولات 1.2%، والزراعة 0.8%، ونشاط "الصحة والعمل" والتعليم بواقع 0.7% لكليهما.

وأظهر التقرير أن أبرز 7 جنسيات في يناير 2018، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الأردن، وبريطانيا، ومن ثم السعودية، وأخيراً الصين.

وسجل قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في يناير الماضي ما يزيد عن 23626 معاملة منجزة، وشكلت معاملات التجديد نحو 11195 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2087 إجراء في يناير 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3072 إجراء، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 1494 إجراء، وشكلت معاملات التجديد التلقائي 1600 معاملة.

قفزات نوعية

وأظهرت نتائج حركة الأعمال في يناير استمرارية اقتصاد دبي في النمو وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 58%، الرخص المهنية بواقع 39.9%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1 %. وأظهرت مراكز التعهيد أداءً قوياً في يناير، حيث أنجزت ما لا يقل عن 19239 معاملة خلال تلك المدة، والتي تشكل 81% من إجمالي المعاملات المنجزة في يناير 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.