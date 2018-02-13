ورد التساؤل التالي لــ«البيان الاقتصادي»: كيف يطبق الإعفاء الجزئي فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة؟

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه في حال تحمل الشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة ضريبة المدخلات على مصاريف أعماله، يمكنه استرجاع هذه الضريبة بالكامل إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة، أو هنالك نية بالقيام بها من خلال الشخص المسجل. وفي المقابل، إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة (توريدات معفاة من الضريبة)، فلا يمكن للشخص المسجل استرجاع ضريبة المدخلات.

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