«اتصالات» تفتتح مركزاً لدعم الشركات الناشئة في الإمارات

أعلنت «اتصالات» أمس، عن افتتاح مركز«Hello Business Hub»، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحهم المرونة اللازمة للبدء في تأسيس أعمالهم التجارية داخل الدولة، وذلك من خلال توفير خدمات مخصصة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم، تشمل رخص التأسيس والتسجيل والخدمات المصرفية ــ التقليدية والإسلامية ــ والتأمين وتجهيز المكاتب، بالإضافة إلى أحدث الحلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها الكثير.

وذلك من خلال شراكات المركز الجديد، الذي يقع في مبنى One JLT في أبراج بحيرات جميرا بإمارة دبي، مع 13 جهة حكومية وخاصة.

وقال عصام محمود، نائب رئيس أول الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإنابة في «اتصالات»، إن إطلاق المركز الجديد، الذي يوفر خدمات وعروضاً حصرية من «اتصالات» للمكالمات المحلية والبيانات وخطوط الخط المتحرك والثابت، يأتي بعد دراسة أجرتها «اتصالات» للوقوف على العقبات الأساسية التي تتجاوز الشركات لدى تأسيسها، وسبل تجاوز تلك العقبات، متوقعاً أن يساهم المركز الجديد من اختصار جهد ووقت تأسيس الشركات بنحو 50%.

لافتاً إلى أن لدى «اتصالات» خططاً لافتتاح مركز مماثل في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف محمود على هامش افتتاح المركز الجديد: «تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من العناصر المهمة التي تساهم في ازدهار اقتصاد الدولة اليوم، هذا وسيزداد معدل النمو الاقتصادي في الدولة مع التطور الرقمي، حيث تعمل اتصالات بشكل وثيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتوفر لهم الأدوات اللازمة والخدمات المناسبة لمواكبة التحول الرقمي. ويعد إطلاق اتصالات للمركز تأكيداً على التزامنا القوي لهدفنا المتمثل في الدعم الاستراتيجي للقطاع الخاص، الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية في عملية التنمية».

التزام

قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، خلال حضوره افتتاح مركز«اتصالات» الجديد إن احتضان مركز دبي للسلع الذي يعتبر أفضل المناطق الحرة في العالم وأسرعها نمواً لمركز اتصالات الجديد يدخل ضمن التزام مركز دبي للسلع المتعددة بتقديم أفضل الخدمات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ولعب دور محوري في دفع التطور المستمر والنمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز تنافسيته كالخيار الأمثل لتلك الشركات ليس على مستوى الدولة والمنطقة فحسب بل على مستوى العالم كذلك.

ولفت إلى أن المركز الذي يعتبر اليوم مقراً لأكثر من 15 ألف شركة يطمح لزيادة عدد الشركات المسجلة فيه إلى 30 ألف شركة بالتزامن مع اقتراب «إكسبو 2020». وأضاف: «هنالك تقاطع واضح بين نموذج أعمالنا وعمل «اتصالات» من حيث التركيز على الاستماع للعملاء وتلبية متطلباتهم الأساسية لدفع أعمالهم نحو الأمام.

ولذلك نتوقع أن يكون مركز «اتصالات» أحد أهم نقاط جذب الشركات الجديدة إلى مركز دبي للسلع وغيرها من المناطق الحرة، وذلك من خلال توفير خدمات متكاملة وذات قيمة مضافة في مركز واحد».

نمو متصاعد

يأتي إطلاق المركز الجديد لاستيعاب النمو المتصاعد لقطاع الأعمال في الدولة، حيث قدرت أحدث التقارير الإحصائية عن نمو بواقع 100 ألف شركة جديدة داخل السوق المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بفضل المبادرات الحكومية الطموحة والمتمثلة في معرض إكسبو 2020 الذي سيقام في إمارة دبي، والذي سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.