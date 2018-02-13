6 % نمو متوقع بحركة الطيران في مطار البطين 2018

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يقام معرض أبوظبي للطيران 2018 في الفترة بين 26 إلى 28 فبراير الجاري في مطار البطين للطيران الخاص، أول مطار مُتخصّص في مجال طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ناصر جمعة، المدير العام لمطارات الطيران العام لدى شركة مطارات أبوظبي، رداً على سؤال لـ«البيان الاقتصادي»، على هامش مؤتمر صحفي أمس، إن حجم الصفقات الموقعة في الدورات الأربع السابقة من المعرض وصلت إلى 9 مليارات درهم ونأمل زيادتها بواقع 3 مليارات خلال هذه الدورة ليصل إجمالي صفقات الدورات الخمس إلى 12 ملياراً.

وحول حركة الطيران في مطار البطين العام الماضي، قال جمعة: تخطت حركة الطيران بالمطار 12 ألفاً بنمو 4% عن عام 2016، ومن المتوقع زيادة بنحو 6% في نهاية العام الحالي 2018، مشيراً إلى أن مطار البطين يعد الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استقطاب الطائرات الخاصة وشهد تطورات ملحوظة في الآونة الأخيرة تضمنت تحديثات في البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد.

وأضاف جمعة، وهو أيضا رئيس اللجنة المنظّمة لمعرض أبوظبي للطيران: تنظيم واستضافة المعرض في دورته الخامسة، يؤكد مكانة إمارة أبوظبي ومطار البطين للطيران الخاص كمركز إقليمي رئيسي للطيران العام، حيث يعد المعرض منصّة تواصل تساعد على تطوير الأعمال واغتنام الفرص التي تعود بالنفع على المستخدم النهائي وعلى الصناعة ككل، ويعزز من مكانة أبوظبي كمركز للتجارة والسياحة.

وتوقع جمعة أن يستقبل المعرض، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، نحو 18 ألف زائر من قطاعي الطيران والفضاء بزيادة 60% عن الدورة الأولى والتي استقطبت نحو 12 ألف زائر، مشيراً إلى أن منصة العرض ستضمّ أكثر من 300 من المصنعين والموردين لاستعراض أحدث الابتكارات والتطورات للطائرات الخاصة والطائرات العمودية (الهليكوبتر) وخدمات الطائرات ومعدات وخدمات المطارات، فضلاً عن أنظمة الإلكترونيات الخاصة بقطاع الطيران وشؤون التأمين والتمويل.

نمو جيد

وأوضح جمعة أن قطاع الطيران الخاص حقق نمواً جيداً في العام الماضي ومن المتوقع أن يستمر على نفس الوتيرة في العام الجاري مقاوماً كل التحديات الموجودة والظروف الصعبة، مشيراً إلى وجود نمو مطرد على الطائرات الخاصة في الإمارات بدليل وجود نسب تسجيل مرتفعة لدي هيئة الطيران المدني.

بالإضافة إلى ذلك، سيشكل معرض أبوظبي للطيران المكان المثالي لخيار شركة جلف ستريم التي ستعرض طائراتها G500 المرتقبة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويرتبط قرار جلف ستريم بعرض نموذجها الرائد لأول مرة في معرض أبوظبي للطيران، بالأهمية المتزايدة لسوق الطيران في أبوظبي.

ونتيجة للإقبال المُتزايد، إضافة إلى شعبية المعرض المُتنامية، والطلب الكبير من المتخصّصين في هذا القطاع، سيُقام معرض أبوظبي للطيران 2018 بأسلوب عرض جديد، حيث ستقسم المساحة إلى ثلاث مناطق رئيسية تتمثل في: صالة المعرض الداخلية، الشاليهات ومنطقة العرض الخارجية، لتصل مساحة المعرض الكاملة إلى 60,000 متر مربع من مساحة مطار البطين للطيران الخاص.

كما ستعود أهم الشركات العالمية الرائدة المُصنّعة للطائرات الخاصة، للمشاركة في معرض 2018، والتي تشمل شركة «داسو للطيران»، «جلف ستريم»، «امبراير»، و«بوينغ بزنس جت»، جنباً إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين في هذا المجال، على غرار شركة طيران أبوظبي، خدمات فالكون للطيران ورويال جت.

وسيتمّ عرض أكثر من 110 نماذج للطائرات، سواءً كانت من طراز الطائرات الخاصة خفيفة الوزن أو الطائرات التجارية الثقيلة، جنباً إلى جنب مع أحدث المنتجات والابتكارات الحديثة في مجال الطيران، ليحظى محبو الطيران بفرصة استكشاف والتعرّف على تفاصيل الطائرات وجميع الخدمات المتعلقة بالطيران. ومن المتوقّع أن يستضيف هذا الحدث مجموعة كبيرة من الزوار الذين يمثلون السلسلة الكاملة لقطاع الطيران التجاري.

هليكوبتر

سيشهد معرض أبوظبي للطيران للمرة الثانية أيضاً تنظيم معرض أبوظبي لطائرات الهليكوبتر، حيث يهدف إلى عرض جميع أنواع طائرات الهليكوبتر المستخدمة في كافة القطاعات. حيث يُفسح المعرض أمام ضيوفه وزواره فرصة الالتقاء برواد مجال التصنيع، التوزيع والشركات الداعمة، والتعرّف على مجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر.