جوائز بـقيمة 1.5 مليون في ختام «دبي للتسوق»

شهدت القرية العالمية توزيع جوائز بقيمة 1.5 مليون درهم في اختتام مهرجان دبي للتسوق 2018.

وتم منح جوائز قيّمة لـ 50 شخصاً، تنوعت بين المبالغ النقدية القيمة والذهب والسيارات الفخمة خلال آخر عطلة نهاية الأسبوع من مهرجان دبي للتسوق، حيث حصل فائز واحد محظوظ على سيارة نيسان باترول، بينما فاز 4 أشخاص بـ 50 ألف درهم لكل منهم، وحصل ثلاثة فائزين على سيارة إنفينيتي QX60 الجديدة كلياً و150 ألف درهم لكل واحد منهم في سحوبات إنفينيتي الكبرى.

واحتفالاً باختتام حملة ترويج ضخمة استمرت طوال أيام المهرجان قامت بها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، حصل فائز واحد محظوظ على الجائزة الكبرى وهي كيلوغرام واحد من الذهب تقدر قيمته بـ 160 ألف درهم.

وبدورها وزعت مجموعة مراكز التسوق في دبي جوائز بقيمة 300 ألف درهم في سحبها الأسبوعي الأخير على 30 فائزاً محظوظاً، بينما فاز 11 من حاملي تذاكر السحب اليومي بما مجموعه 350 ألف درهم، وهذه الجوائز مقدمة من برامج الولاء الشهيرة المشاركة في المهرجان: اير مايلز، كلوب أباريل، جاشنمال وشكراً.