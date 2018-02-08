شراكة بين مجموعة دبي للجودة و«تورنيدو»

أبرمت مجموعة دبي للجودة اتفاق شراكة مع مجموعة تورنيدو، وذلك تتويجاً للتعاون المشترك بينهما وتجسيداً لمساعي الطرفين في تعزيز ممارسات الجودة والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الرؤية الاستراتيجية الوطنية الرامية لجعل الإمارات الأكثر ابتكاراً بحلول 2021.

ومن خلال الشراكة انضمت مجموعة تورنيدو كعضو مستثمر في مجموعة دبي للجودة، وقامت فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة بتسليم شهادة الشريك الاستثماري إلى المهندس محمد صالح حلالشه مدير عام تورنيدو لمقاولات البناء.

وتأسست مجموعة شركات تورنيدو في أبوظبي، وتسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لمختلف شركات النفط ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص. وأكدت مجموعة شركات تورنيدو دعمها لجهود ومسيرة مجموعة دبي للجودة نحو المضي قدماً في مجال الجودة والتميز.

وقالت فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: انضمام مجموعة شركات تورنيدو كشريك يأتي لتعزيزسعينا الدؤوب نحو ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميز وثقافة الابتكار في القطاع الخاص.

ونحن حريصون على الالتزام بالتميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام على المدى البعيد للوصول إلى الريادة والعمل على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص لترسيخ مكانة الإمارات التنافسية كمركز عالمي للابتكار والجودة والتميز. ويأتي ذلك من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز الإبداع والابتكار.

وقال محمد صالح حلالشه مدير عام تورنيدو لمقاولات البناء: سعداء بالانضمام إلى مجموعة دبي للجودة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعد خطوة أساسية بالنسبة لنا كمجموعة تسعى إلى تطبيق سياسة الجودة والتميز والابتكار بشكل جدي.

كما تأتي في إطار حرصنا على تأسيس مفهوم الجودة في القطاع الخاص وتلبية احتياجات العملاء ورضاهم في كافة الأسواق بالدولة، واستمرارية النجاح في بيئة مليئة بالتحديات والمخاطر ومواكبة مسيرة التميز في دولة الإمارات خصوصاً في مجال الإنشاءات في القطاعين العام والخاص.