إنجازات قياسية لـ «دبي القابضة» في 2017

واصلت دبي القابضة أداءها القوي خلال عام 2017، كداعم رئيس لمسيرة تنويع اقتصاد دبي، وتعزيز جاذبيتها وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والأعمال، إلى جانب تحفيز مسيرة الإبداع والابتكار في الإمارة، وتوفير بيئة أعمال داعمة للنجاح والنمو، عبر إطلاق مشاريع مرموقة ومدروسة بعناية، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ولضمان مواصلة وتعزيز الدور المهم الذي تلعبه في قصة نجاح دبي مستقبلاً، والبناء على النجاحات العديدة التي حققتها سابقاً، اعتمدت المجموعة خلال العام الماضي، هيكلاً تشغيلياً جديداً، نتج عنه إطلاق شركات جديدة، تشمل «دبي للتجزئة» و«دبي لإدارة الأصول».

وفي هذا السياق، عينت المجموعة فريقاً إدارياً شاباً لقيادة أعمالها، فتم تعيين أميت كوشال رئيساً تنفيذياً لـ «دبي القابضة»، بينما سيشغل رائد النعيمي، منصب الرئيس التنفيذي لـ «دبي للعقارات»، وسيتولى مالك آل مالك، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، في حين يشغل عارف مبارك، منصب الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لإدارة الأصول»، ونبيل رمضان، منصب الرئيس التنفيذي لشركة «دبي للتجزئة».

وجاء اختيار هذه القيادات الشابة، استناداً إلى خبراتهم المميزة بطبيعة أعمالها ومساهماتهم القيمة في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً.

وتنسجم هذه التغييرات، مع جهود تمكين ودعم الطاقات الإماراتية الشابة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتمكين الشباب، وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم، باعتبارهم المحور والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتطور والازدهار الذي تسعى له مجتمعاتهم.

وقال عبد الله الحبّاي رئيس دبي القابضة: تحرص دبي القابضة، على أن تكون في طليعة المؤسسات الداعمة لمسيرة الابتكار والتطوير في دبي، من خلال اعتماد هذه المبادئ، نهجاً رئيساً في كل ما تقوم به من أعمال في مختلف القطاعات.

وواصلنا خلال العام الماضي، قراءتنا الواضحة للمستقبل لمواكبة متطلباته، عبر مشاريع عصرية ومبتكرة، من شأنها إثراء بيئة الأعمال والسياحة المزدهرة في الإمارة، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق مشروع «مرسى العرب»، لتوفير أرقى التجارب السياحية لزوار دبي.

وتعزيز موقع الإمارة المتقدم على خريطة السياحة والضيافة والترفيه في العالم، ومشروع «مُجمّع أبراج الإمارات للأعمال»، الذي جاء استجابة للإقبال العالمي المتزايد من قبل الشركات والمستثمرين على دخول سوق دبي، باعتبارها وجهة أعمال رائدة عالمياً، وتتوافر بها كافة مقومات النجاح.

كما أطلقنا مشروع «مُجمّع دبي للأغذية»، استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع الأغذية بدولة الإمارات والمنطقة، مدعوماً بالنمو السكاني ونمو قطاع السياحة. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ومن شأنه تعزيز تنافسية دبي في قطاع الأغذية وإعادة تصديرها.

تسريع النمو

وأضاف: نتطلع خلال الفترة القادمة، إلى تحسين قدرات شركاتنا الرئيسة، وتسريع وتيرة نموها، ومساعدتها في توجيه تركيزها نحو الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، عبر الاعتماد التدريجي لنموذج تشغيلي جديد.

لتكون بالتالي أكثر قدرة على تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، إلى جانب الارتقاء بمستوى شفافية أدائها وكفاءتها التشغيلية، من خلال وفورات الحجم التي سيتم تحقيقها نتيجة للتغييرات الجديدة بقيادة فريق من الكفاءات الشابة. وبعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب والإنجازات المتميزة، قررت الدكتورة أمينة الرستماني، التنحي عن منصبها كرئيس تنفيذي لمجموعة تيكوم.

وتعليقاً على الاستقالة، قال الحباي: لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير إلى الدكتورة أمينة الرستماني، على ما قدمته من مساهمات جليلة، وما بذلته من جهود قيّمة على مدى مسيرتها الحافلة بالنجاح والإنجازات، ونتمنى لها دوام التوفيق والنجاح في مشوارها القادم. ونحن على ثقة بأن مالك آل مالك، يمتلك من الكفاءة والخبرة، ما يؤهله لقيادة دفة مجموعة تيكوم نحو المزيد من النجاح والتميز.

شركة دبي للعقارات

نجحت «دبي للعقارات» خلال عام 2017، في تسليم ما يزيد على 300 وحدة سكنية إلى مالكيها، وباعت نحو 2000 فيلا وشقة جديدة.

كما احتفلت الشركة مطلع سبتمبر الماضي، بتسليم أول بيوتها العائمة في الإمارات، بعد أن شقت طريقها عبر أحدث معالم المدنية «قناة دبي المائية»، لتستقر في موقعها ضمن مشروع «مراسي الخليج التجاري»، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية، وتبلغ قيمته مليار درهم، ويعد أحد أبرز المشروعات المرتقبة في المدينة.

كما أسست «دبي للعقارات»، شراكات استراتيجية مع مجموعة «جيمس للتعليم» و«فنادق ريكسوس»، بشأن إقامة الموظفين في مشروع «رمرام»، وأيضاً مع «أمازون» و«مجموعة بوسطن الاستشارية» و«فيسبوك»، للاستفادة من المساحات التجارية التي توفرها.

وسجلت «شركة دبي لإدارة الأصول»، أداء قوياً العام الماضي، حيث حافظت على نسبة إشغال في مجمعاتها السكنية بلغت 97 %، رغم تحديات السوق.

مجموعة تيكوم

خلال عام 2017، استقطبت مجمعات الأعمال التابعة لـ «تيكوم»، أكثر من 470 شريك أعمال جديداً، إلى 13 من مجمعات الأعمال التي تغطي 7 قطاعات أعمال حيوية، من بينها شركات عملاقة في قطاع التكنولوجيا، مثل «سامسونغ». وحافظت «تيكوم» على نسبة إشغال في مرافقها التجارية تجاوزت 85 %. علماً بأن نسبة الإشغال في المرحلة الأولى من «حي دبي للتصميم»، تجاوز 90 %.

وشهدت مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للتعهيد، انضمام مجموعة واسعة من الشركات العالمية الجديدة، بما فيها «إس إيه بيه»، التي افتتحت مقرها الإقليمي في «مدينة دبي للإنترنت»، وذلك بفضل ما يوفره المجمعان من بيئة مشجعة للشركات المتخصصة بالتكنولوجيا، وداعمة للابتكار والإبداع، بالإضافة إلى ما يتيحانه من مرافق عالمية المستوى، وخدمات وبنية تحتية متكاملة.

وشهد العام الماضي، افتتاح المزيد من حاضنات الأعمال، ضمن شبكة مراكز «in5» للابتكار، بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، والمساهمة في تحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية ناجحة. وشهدت شبكة مراكز «in5»، انضمام 65 شركة جديدة خلال عام 2017.

قطاع الضيافة

واصلت مجموعة جميرا، التي تمتلك وتدير 19 فندقاً ومنتجعاً سياحياً في 9 وجهات في 8 دول، العام الماضي، أداءها الجيد، وافتتحت فنادق جديدة في البحرين والسعودية، كخطوة مهمة ضمن المرحلة التالية من استراتيجية توسعها عالمياً. كما تمكّنت من تسجيل معدل رضا عملاء، فاق ما تم تسجيله في 2016.

وفازت بلقب أفضل جهة عمل 2017 في الإمارات، من قبل «آيون هيويت». وبينما تمضي «جميرا» قُدماً في مسيرتها، ستركز اهتمامها على إكمال أعمال تجديد فندق شاطئ جميرا، وفندق جميرا القصر، وافتتاح 12 فندقاً جديداً في 2018.

قطاع الترفيه

وسجلّت القرية العالمية رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار والضيوف، الذي تجاوز 5.6 ملايين زيارة، خلال موسمها الواحد والعشرين، وحققت المرتبة الأولى كأفضل وجهة ترفيهية في الإمارات، على مؤشر شركة «يوغوف» لأبرز العلامات التجارية.

قطاع الإعلام

وواصلت «شبكة الإذاعة العربية»، تعزيز حضورها وترسيخ مكانتها في صدارة قطاع الإعلام الإذاعي، وتحقيق نمو كبير في مختلف أنشطتها، حيث أضافت تسع محطات جديدة إلى محفظة محطاتها الإذاعية الرقمية، ورعت أكثر من 100 فعالية ومبادرة ثقافية.

قطاع الصناعة

واصل «مجمع دبي الصناعي»، نموه بوتيرة قوية في 2017، حيث دخل 20 مصنعاً جديداً فيه حيز التشغيل. ويبلغ إجمالي المصانع العاملة في المجمع اليوم، 102 مصنع، سينضم إليها قريباً 135 مصنعاً قيد الإنشاء.

الابتكار

افتتحت «دبي القابضة»، المقر المؤقت لـ «معهد دبي للتصميم والابتكار»، بعد أن حصلت على اعتماد من وزارة التعليم العالي. وبدأ المعهد ببناء فريقه من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، استعداداً لاستقبال الدفعة الأولى من الطلاب في سبتمبر 2018.

وستركز «دبي القابضة» خلال عام 2018، على مواصلة المضي قدماً في تطوير مشاريعها، بما في ذلك إكمال المخطط الرئيس لمشروع «مجمع أبراج الإمارات للأعمال»، وإطلاق أعمال الإنشاء الأولية للمرحلة الأولى من المشروع، فضلاً عن بدء أعمال تطوير المرحلة الأولى من «مجمع دبي للأغذية»، إلى جانب بدء إنشاء المرحلة الثانية من «حي دبي للتصميم».

كما ستواصل المجموعة، استراتيجيتها الرامية لتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، لتسريع وتيرة نمو أعمالها، ومواصلة دورها البارز في رسم ملامح مستقبل دبي.

130

تنشط دبي القابضة، التي تأسست في عام 2004، في 12 دولة حول العالم، وتضمّ تحت مظلتها، أكثر من 20 ألف موظف. وتدير المجموعة محفظة متنوعة من الأصول، بقيمة 130 مليار درهم، تسهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتطور القطاعات غير النفطية في إمارة دبي.