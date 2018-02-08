«دبي الذكية» تشارك بتنظيم المنصات الذكية عالمياً

وقّعت "دبي الذكية" إعلان المدن الذكية الصادر عن منتدى "تي إم فوروم"، الجمعية العالمية غير الربحية، والذي تعهدت بموجبه بالالتزام بمجموعة المبادئ التي تنظم عملية إطلاق المنصات الذكية التي تدير المحتوى الضخم ضمن منصات البيانات في المدينة.

وأهم ما يميز الإعلان تركيزه على أن التحديات التي تواجهها المدن حول العالم تتطلب ما هو أبعد من مجرد الحلول التقنية، إذ تستلزم وجود إطار عمل تعاوني مشترك بين الناس والقطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق النتائج المنشودة التي تتمثل في الاستدامة والدمج والابتكار الهادف كي تعم الفائدة المدن وسكانها.

معرض

ومن المقرر تقديم الإعلان الإلكتروني في "معرض المدن الذكية والمؤتمر العالمي للمدن الذكية"، والذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية، حيث حصلت "دبي الذكية" على جائزة مشروع المدينة عن "استراتيجية دبي للبلوك تشين" في نوفمبر 2017، بعد منافسة كبيرة شملت 308 مشاريع من 58 دولة. وتهدف الجائزة إلى تكريم الأكثر نجاحاً وابتكاراً بين المشاريع قيد التطبيق أو التطوير في مختلف مجالات التنمية الحضرية.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: حرصنا منذ إطلاق دبي الذكية أن نكون جزءاً من المجهود العالمي للارتقاء بالمدن الذكية والتعاون مع الهيئات التي تشاركنا رؤيتنا بهدف تطوير قطاع المدن الذكية العالمي خاصة التركيز على تعزيز التجارب الإنسانية في المدن الذكية وليس مجرد تطبيق التقنيات، وذلك ضمن حرصنا على الارتقاء الدائم بمكانة دبي إلى مقدمة المدن الذكية العالمية وقطاعات التكنولوجيا. وهذا بدوره يقربنا أكثر من تحقيق هدفنا الأسمى والمتمثل في جعل دبي أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض".

وأضافت: بانضمام المدن لهذا الإعلان وتطبيق مبادئ خاصة بإدارة المنصات الذكية سينعكس ذلك على هذه المدن بتعزيز قدراتها وإثراء مبادرات المعرفة والابتكار لديها، وكما سيدعم سعيها لتحسين جودة حياة سكانها ورحلتها لتكون من مراكز التقنيات الرائدة، ويعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات المتوقعة وقد تطرأ خلال رحلتها نحو المستقبل، وكما سيسهم في الوقت ذاته بجذب المواهب وتوفير فرص العمل ودعم الابتكار.

10 مبادئ

ويضم الإعلان 10 مبادئ رئيسية يتعهد الموقعون بالالتزام بها أثناء تطوير السياسات والاستراتيجيات والمشاريع لمدنهم الذكية، وبالتالي التعهد بتحسين منصاتهم بهدف: تمكين الخدمات التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المدن بما يعود بالفائدة على السكان والبيئة؛ وجميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص ضمن منظومات رقمية؛ إلى جانب دعم مبادئ الاقتصاد التشاركي والتحول إلى الاقتصاد الدائري؛ وتوفير مقومات الابتكار والازدهار للمشاريع الناشئة والشركات المحلية؛ بالإضافة إلى فرض نظام خصوصية وأمن البيانات السرية؛ ورفد القرارات الحكومية بالمعلومات وتوفير الآليات التي تتيح للسكان التعبير عن آرائهم.

كما يحث الإعلان الأطراف المشاركة على تأسيس منصات تشارك الحكومات المحلية في تنظيمها وتقييمها، على أن تتولى منظمات ذات كفاءة ونزاهة عالية مسؤولية تأسيس هذه المنصات وإدارتها. وينبغي لهذه المنصات أن تقوم على المعايير المفتوحة وأفضل الممارسات والواجهات لبرمجة التطبيقات لتسهيل اتباع نهج محايد؛ كما يجب أن تدعم أسلوباً مشتركاً في توحيد البيانات أو الخدمات بين المدن. وأخيراً، دعم الهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في جعل المدن والمجتمعات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

تعاون

ومنتدى "تي إم فوروم" هو جمعية عالمية تدعو إلى التعاون وحل المشاكل بجهود جماعية لتعزيز نجاح أعمال مزودي خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية ومنظومة الموردين العاملة معهم. بيئة تعاون مفتوحة وتقديم الدعم العملي لتمكينهم من تسريع عملية التحول في عملياتهم وأنظمتهم ومنظوماتهم التقنية. ويمثل المنتدى أكثر من 850 شركة عضواً تبلغ قيمة إيراداتها 2 تريليون دولار وتقدم خدماتها لنحو 5 مليارات نسمة في 180 دولة.