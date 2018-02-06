406.37 مليارات درهم ميزانية المصرف المركزي بنهاية 2017

ارتفعت ميزانية المصرف المركزي إلى نحو 406.37 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري قدره 21.18 مليار درهم أو ما نسبته 5.5%، مقابل 385.19 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر السابق عليه.

ووفق بيانات المصرف المركزي، زادت الميزانية على أساس سنوي بنسبة 11.5% او ما يعادل 41.92 مليار درهم، مقابل 364.45 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2016. وتتكون ميزانية المصرف المركزي من خمسة بنود وهي: الحسابات الجارية وحسابات الودائع وشهادات الإيداع والأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة وخصوم أخرى ورأس المال والاحتياطيات.

وجاءت الزيادة في ميزانية المصرف المركزي بدعم ارتفاع رصيد النقد والأرصدة المصرفية إلى 154.23 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 71% أو ما يعادل 64.08 مليار درهم مقارنة بنحو 90.15 ملياراًُ في ديسمبر 2016.

ونمت الودائع إلى 111.28 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي قدرها 49.58 ملياراً أو ما نسبته 80.35%.

وعلى جانب القروض والسلف، فأظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاعها إلى 3.93 مليارات نهاية العام الماضي بزيادة 901 مليون مقابل نحو 3.2 مليارات نهاية 2016.