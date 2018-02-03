«مالية الشارقة» تعلن جاهزيتها لمنظومة الضريبة

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس، ورشة عمل لموظفي الإدارات المالية في الجهات الحكومية بالإمارة للإعلان عن الانتهاء من جاهزية النظام المالي «تكامل» وشرح آلية التطبيق والاستخدام لمنظومة الضريبة. تماشياً مع دورها الريادي في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة بحكومة الشارقة وفي ضوء متطلبات المرسوم رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وجاءت الورشة في ضوء تفعيل دائرة المالية المركزية لعناصر النظام المالي ليلبي احتياجات الجهات الحكومية في مجال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في نظام المشتريات والمحاسبة الحكومية والمشاريع التي تخدم أكثر من 80 دائرة وجهة حكومية بالشارقة في مختلف القطاعات.

وتضمنت الورشة شرح آخر الإجراءات التي اعتمدتها دائرة المالية المركزية فيما يتعلق بتسجيل وتصنيف الخدمات الحكومية للجهات السيادية، وعرض قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الجهات الخيرية والمناطق المحددة وفي شأن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة لنسبة الصفر.

تطبيق

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: «يسهم تفعيل نظام الضريبة في النظام المالي الحكومي «تكامل» بتعزيز الوعي بالجوانب التطبيقية المختلفة لضريبة القيمة المضافة.

وفي تمكين الجهات الحكومية وأصحاب المصالح من موردين ومقاولين بإمارة الشارقة من تطبيق المنظومة الضريبية تحقيقاً للأهداف والغايات الرئيسية والتي استحدث فيها هذه الضريبة لتعزيز القدرات المالية للحكومات المحلية والاتحادية في تطوير وتحسين مستوى الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة وبقية المرافق الحيوية في دولة الإمارات».

وشارك في عرض محاور الورشة كل من الدكتور فلاح الحسيني، مستشار الدراسات والبحوث، وأروى العويس، مدير إدارة الحسابات، وهدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي وفريق العمل.