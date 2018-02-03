«دافزا» ترحب بافتتاح مقر «آيروجين» الإقليمي في دبي

افتتحت شركة «آيروجين» الإيرلندية المتخصصة عالمياً في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية، مركزها الإقليمي الأول في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا».

وذلك لتعزيز وجودها إقليمياً ودولياً انطلاقاً من الإمارات وتحديداً دبي. وحضر حفل الافتتاح الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام «دافزا»، ووزير الصحة الإيرلندي «جيم دالي»، وسفير إيرلندا في الدولة بول كافاناه.

وبهذه المناسبة، رحّب الدكتور الزرعوني بافتتاح الشركة في «دافزا»، باعتبارها قيمة تضاف إلى مجموعة الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات التي اتخذت من المنطقة الحرة بمطار دبي مقراً لأعمالها في الدولة.

وقال: «تكمن أهمية افتتاح هذا المقر الجديد لشركة «آيروجين» الرائدة في مجال المعدات الطبية والأجهزة التنفسية وطب الطوارئ، في قدرتها على الاستفادة من المرافق الحديثة والخدمات المتطورة والتقنيات الرائدة التي تنفرد «دافزا» بتقديمها، مما سيجعلها قادرة على تعزيز دورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودفع نموها في وقت قياسي».

معايير

وأردف الزرعوني قائلاً: «نولي في دافزا اهتماماً خاصاً لقطاع الرعاية الصحية، في حين تحرص حكومتنا دوماً على تحديث نظم الرعاية الصحية الخاصة بها بهدف مواكبة المعايير الدولية وترسيخ مكانة دبي في هذا المجال عالمياً.

حيث تستحوذ الإمارات على نسبة 26% من إجمالي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون على الرعاية الصحية. واستطاعت دافزا من تمكين هذا القطاع، وتعزيز نموه عبر الحلول المتكاملة المصممة خصيصاً لجذب المستثمرين فيه، في الوقت الذي تخطّى عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة ضمنه الـ 45%».

من جهته قال مؤسس شركة «آيروجين» ورئيسها التنفيذي الدكتور جون باور: «يسرنا في ايروجين أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لمكتبنا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط من خلال المنطقة الحرة بمطار دبي.

لقد كان قرار ايروجين لفتح مكتب إقليمي لها في الشرق الأوسط جزءاً من استراتيجيتها الرامية إلى توسيع نشاطها في المنطقة و لتكون اقرب إلى زبائنها في قطاع الرعاية الصحية ولا يسعنا هنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير لكل العاملين في دافزا لتوفيرهم كل الدعم والمساندة خلال عملية تأسيسنا لمكتبنا الإقليمي في دبي».

أهداف

وتساهم «دافزا» في تحقيق أهداف دبي 2021 المتعلقة بالقطاع الصحي في الإمارة، حيث تعمل من خلال استقطابها لكبريات الشركات العاملة في هذا القطاع، على تأمين بيئة صحية آمنة.

وتعتبر دافزا اليوم مقراً إقليمياً لنخبة من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع في مقدمها: «أكتافيز» و«جونسون آند جونسون»، و«هيملايا درغ كومباني»، و«تيرومو ميديكال كوربوريشن»، و«روشيه»، و«باناسونيك هيلث كير».

معدات

تعتبر «آيروجين» الإيرلندية، شركة متخصصة عالمياً، ضمن الأوائل في مستلزمات طب الطوارئ ومعدات وحدة العناية المركزة والتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة الجهاز التنفسي المتطورة، حيث توفّر العلاجات والمعدات في مستشفيات 75 بلداً حول العالم. وتلتزم الشركة بالتميز العلمي في مجالات البحوث والتطوير بهدف ابتكار منتجات ومعدات طبية.