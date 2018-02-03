قسم خاص للهدايا المؤسسية في «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2018»

أكد منظمو معرض عالم الورق «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2018» في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، نمو المشاركات العالمية في الدورة الجديدة للمعرض التجاري خاصة في قسم المناسبات وتغليف الهدايا للمؤسسات والشركات.

ومع ارتفاع الطلب على المواد الترويجية للشركات، وتنامي الاهتمام بسوق الشرق الأوسط بين المصنعين والموردين الدوليين، يخصص معرض عالم الورق «بايبر ورلد» الشرق الأوسط 2018 لأول مرة قسماً للهدايا المؤسسية.

ويأتي إطلاق القسم الجديد استجابةً من منظمي المعرض في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط للاستفسارات المتزايدة من كبار المصنعين والموردين الدوليين حول الإقبال المتزايد على الهدايا والمواد الترويجية المؤسسية بجميع أنواعها في الشرق الأوسط. وقد شهد القطاع نمواً مستمراً على الصعيدين الإقليمي والدولي على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «لقد أطلقنا قسم الهدايا المؤسسية في بايبر ورلد الشرق الأوسط استجابة للحاجة المتزايدة إلى منصة تجارية تمثل هذا الجانب تمكّن الاحترافيين والمنظمات التي تتعامل في جميع أنواع الهدايا والمنتجات الترويجية من التواصل والتعاون مع أقرانهم من مختلف أنحاء العالم».

وتابع: «يتيح قسم الهدايا المؤسسية في معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط للعارضين، الشارين والتجار مقارنة ومضاهاة منتجات المنافسين وتقديم منتجاتهم إلى جمهور دولي معني بالقطاع على مدى ثلاثة أيام». وتعد شركة ألفا آرت للهدايا، وهي شركة إماراتية متخصصة في الهدايا والمنتجات الترويجية، الشريك الرسمي لقسم الهدايا المؤسسة في بايبر ورلد الشرق الأوسط.