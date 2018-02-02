هل يمكن التغاضي بإيصالات المدفوعات عن الفواتير الضريبية؟

هبطت أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع، مع تعرض بعض الأسهم القيادية لضغوط بيع غير مبررة، أثرت في أدائها، رغم توالي إعلانات الشركات والبنوك عن أرباح قوية وتوزيعات سخية.