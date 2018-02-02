تلقى « الاقتصادي» هذا التساؤل من أحد القراء... هل يمكن التغاضي بإيصالات المدفوعات عن الفواتير الضريبية؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه على المورد المسجل أو الملزم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إصدار فاتورة ضريبية صحيحة للتوريد وأنه لكي تكون الفاتورة الضريبية موثقة وصحيحة يجب اتباع النموذج المحدد في التشريعات الضريبية بحيث تتضمن كافة العناصر الأساسية.
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