بروتوكول التشفير الغرافيكي

قال علي كسّاب من شركة «سينتوريون» التي أطلقت مؤخراً منصة «كونكت جوب» غير المركزية، التي تتيح للعملاء تسديد دفعات عدد من الخدمات بالعملات المشفّرة،: إن استخدام بروتوكول التشفير الجرافيكي لا يسرّع عمليات المصارف فحسب، بل يحسن مستويات الأمن بالنظر للتطبيق اللامركزي، كما يخفض التكاليف، ويضمن تنفيذ المعاملات في الوقت المباشر.

وأضاف: «يمكن للبنوك استخدام تقنيات «بلوك تشين» لتقليص تكاليف الحوكمة، وتدقيق الحسابات، وتوفير منتجات أفضل لعملائها بسرعة أكبر. وتطبق منصة «كونكت جوب» العملات المشفّرة في صلب نموذج عملها. ولعل المثال الأبرز هنا هو عملة «ريبل» التي تتوزع ملكيتها على مجموعة من المصارف».