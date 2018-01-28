ستاندرد تشارترد: التقنية تنسجم مع الغرض الأصلي من إنشاء المصرف

قال معتصم إقبال المدير التنفيذي، ورئيس قسم المعاملات المصرفية في بنك ستاندرد تشارترد: إن «بلوك تشين» تبشر بتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية للصناعة المصرفية، سامحة بإجراء العديد من المعاملات المصرفية عبر الحدود خلال الوقت الحقيقي، وتبادل الأموال بالسرعة التي تنتقل فيها المعلومات اليوم، مؤكداً أنه ينبغي على المصارف أن تأخذ زمام المبادرة في هذا المجال، لأنها تنسجم تماماً مع الغرض الأصلي من إنشاء المصرف، ألا وهو ربط المجتمعات المحلية معاً، وتيسير التجارة والتجارة.

وأضاف: «تلعب الإمارات دوراً رئيسياً في الترويج لـ«بلوك تشين»، فدورها التقليدي المتمثل في تعزيز ممرات التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا؛ ناهيك عن موقعها الاستراتيجي في قيادة برامج الرقمنة في الجهات المختلفة، كل ذلك يؤهلها لأن تستفيد على المدى الطويل في أي تطور في مجال الرقمنة التجارية.

ومما لا شك فيه فإن الإمارات تتميز في هذا المجال وكدليل على هذا التطور فلقد أعلنت الإمارات في العام الماضي أنها تعمل مع المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية لإصدار عمله رقمية استناداً إلى «بلوك تشين»، والتي يمكن قبولها في المعاملات الحكومية بين الدولتين. وفي فبراير 2016 أعلن متحف دبي للمستقبل، ومركز الابتكار، تشكيل مجموعة بحثية تركز على التكنولوجيا «بلوك تشين».

ويتكون المجلس العالمي لبلوك تشين من 32 عضواً بما في ذلك الهيئات الحكومية، مثل «مكتب دبي الذكية»، والشركات الدولية مثل سيسكو وأي بي أم، وساب، ومايكروسوفت والشركات الجديدة المعتمدة لتقنية «بلوك تشين»، وعلى مدى العامين الماضيين، قام بنك ستاندرد تشارترد باستكشاف نحو 80 حالة قابلة للاستخدام، حيث بحث بعناية كيفية تحسين فوائد تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع لعملائه».