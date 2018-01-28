بحث سبل التعاون المشترك بين الإمارات وسويسرا

اجتمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع يوهان شنايدر آمان وزير الاقتصاد السويسري، بحضور كل من معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي.

تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك مجالات التنمية البشرية والأمن الغذائي.

جاء الاجتماع على هامش مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2018.

أكد المنصوري على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وسويسرا، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الجهود المبذولة لتحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتابع أن هناك العديد من الفرص للوصول بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أكثر تنوعاً تخدم مصالح الطرفين.

ومن جانبها، طرحت حصة بو حميد مجالات التعاون المطروحة مع الجانب السويسري في قطاع التنمية البشرية.

وبدورها، استعرضت مريم المهيري جوانب التعاون الممكنة في مجال الأمن الغذائي، والذي يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة.