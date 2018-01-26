126.5 مليون مسافر جوي عبر الدولة 2017

وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الماضي إلى 126.5 مليون مسافر بنمو 1.8% مقارنة مع 124.3 مليون مسافر في عام 2016، بينما بلغ إجمالي الحركة الجوية في أجواء الإمارات نحو882.6 ألف حركة جوية، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.



وأظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي عدد المسافرين القادمين بلغ 31.3 مليون مسافر، بينما وصل عدد المغادرين إلى 30.5 مليون مسافر، فيما وصل عدد مسافري الترانزيت 64.17 مليون مسافر.

وأفادت البيانات بأن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بلغ 91.3 مليون مسافر في 2017، كما سجل مطار أبوظبي الدولي 24 مليون مسافر و9.76 ملايين مسافر في مطار الشارقة و899 ألف مسافر في مطار آل مكتوم و472.6 ألف مسافر في مطار رأس الخيمة و74.8 ألف مسافر في مطار العين و11 ألف مسافر في مطار البطين و3.4 آلاف مسافر في مطار الفجيرة و371 مسافراً في مطار الظفرة.



من جهة أخرى، قالت مجلة ميد: إن الإمارات تتصدر المنطقة الخليجية والعربية وشمال إفريقيا، بقيمة عقود مشاريع تطوير المطارات، البالغة 22 مليار دولار تحت الإنشاء، فضلاً عن 35 مليار دولار عقوداً لم تمنح بعد.



وتوقعت المجلة أن تتضاعف طاقة مطارات الشرق الأوسط بحلول عام 2025، من خلال إجمالي عقود مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 92 مليار دولار.

وأضافت المجلة: إن من أهم مشاريع المطارات في المنطقة المرحلة الثانية من مطار آل مكتوم الدولي في دبي (نظام النقل الآلي للركاب)، ويتكلف 500 مليون دولار وتطوره مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ونظام نقل الأمتعة في نفس المطار ويتكلف 200 مليون دولار وتطوره نفس المؤسسة، وتوسعات مطار الفجيرة التي تتكلف 100 مليون دولار، وتطورها شركة أبوظبي للمطارات.

وإضافة لذلك هناك قاعدة الظفرة وقاعدة المنهاد وتطورهما القوات المسلحة الإماراتية، بتكلفة إجمالية 350 مليون دولار. وتبلغ قيمة عقود مشاريع المطارات التي لم تمنح بعد في الإمارات 35 مليار دولار، وهي أعلى قيمة في المنطقة.