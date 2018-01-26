الولايات المتحدة ليست قلقة من ضعف الدولار

صرح وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحافي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس، أن الولايات المتحدة «ليست قلقة في الأمد القصير»، من ضعف مستوى الدولار.

سوق متقلبة

وقال منوتشين، الذي أدت تصريحاته الأربعاء الماضي، إلى تراجع سعر الدولار، وغذت تكهنات حول النوايا الأميركية في هذا المجال: «أعتقد أن تصريحاتي بشأن الدولار كانت واضحة، لسنا قلقين على وضع الدولار في السوق في الأمد القصير، إنها سوق متقلبة جداً».

وأضاف المصرفي السابق في مجموعة «غولدمان ساكس»، أنه يؤمن «بحرية الصرف، وأن هناك محاسن ومساوئ لموقع الدولار في الأمد القصير، لذلك اعتقدت أن الأمر كان واضحاً». وتابع منوتشين أن الدولار، وعلى مر الوقت «سيعكس قوة اقتصاد الولايات المتحدة على الأمد الطويل». ودافع منوتشين عن المحادثات الأميركية حول التجارة، مؤكداً أنها تتوافق مع برنامجها الزمني طويل الأمد. وقال «لا نسعى إلى خوض حروب تجارية، لكننا نريد الدفاع عن مصالح أميركا».

وقال وزير منوتشين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا تسعى لخوض حروب تجارية، لكنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية.

وأضاف: «نريد تجارة حرة وعادلة ومتبادلة، لذا، أعتقد أن الأمر واضح جداً. لا نتطلع للدخول في حروب تجارية. وعلى الجانب الآخر، نسعى إلى الدفاع عن مصالح أميركا».