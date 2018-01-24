تلقى «البيان الاقتصادي» هذا السؤال من أحد القراء .. . هل يستطيع مالك العقارات استرداد الضريبة التي تكبدها على العقار؟

أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن مالك المبنى السكني لا يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى السكني المعفي من الضريبة، بينما يستطيع مالك المبنى التجاري استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.

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