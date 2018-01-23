تقرير يتوقع ارتفاع أسعار العقارات في دبي 2018

توقع تقرير عن مجموعة بروبارتي فايندر أن ترتفع أسعار العقارات في دبي في العام الجاري 2018.

وقال التقرير، الذي توقع أيضا ارتفاع أسعار النفط عالمية الى 80 دولار للبرميل بنهاية العام الجاري، إن أسعار عقارات دبي كانت تتراجع وتستقر منذ منتصف 2014، وبالتالي حسب الدورة السعرية، أصبح الوقت الآن مناسبا لارتفاع الأسعار.

وقال لقمان حاجي كبير الخبراء في بروبارتي فايندر إن الشعور العام أن الأسعار بلغت اقل مستوى لها، وسوف تبدأ في الارتفاع كلما اقتربنا من معرض اكسبو دبي 2020.

وأشار التقرير الى أن ارتفاع أسعار النفط العالمي في الأسابيع الماضية مستمر، ويعني ذلك انتعاشا في سوق الإمارات العقاري.