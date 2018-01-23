سعود بن صقر يتفقد مناطق رأس الخيمة الاقتصادية

قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بجولة تفقدية صباح أمس في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، حيث اطلع سموه على التسهيلات والخدمات الاستثنائية التي تقدمها «راكز» للمستثمرين القادمين من أنحاء العالم لتوسيع نطاق أعمالهم في رأس الخيمة.

رافق سموه في الجولة الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ صقر بن عمر بن عبدالله القاسمي وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر المحلية.

واستهل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جولته الميدانية بزيارة مركز خدمات «راكز» الذي تم تدشينه في منطقة الحمرا حديثاً، وكان في استقباله الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة «راكز» وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير التنفيذي للمجموعة، وتفقد سموه الأقسام خلال جولته وتأكد من سهولة وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين، وتحدث سموه إلى موظفي «راكز».

مشيداً بدورهم الفعال وكفاءتهم في خدمة العملاء وكسب ثقتهم ودعم نمو أعمالهم في بيئة رأس الخيمة المشجعة لإقامة مختلف المشاريع والصناعات بشتى أحجامها وأنواعها.

وزار سموه المقر الرئيسي لـ«راكز» والتقى الموظفين والمؤسسات الحكومية فيها، وتجول بين الأقسام وتفقد سير العمل.. وعبر سموه عن سعادته بأهم الإنجازات التي حققتها «راكز» كونها إحدى أهم الوجهات للأعمال الرائدة والصناعات المتنوعة في الإمارة والدولة.

تطور

وأبدى سموه إعجابه بما وصلت إليه «راكز» من تطور ونمو ورقي من خلال تعزيز بيئتها الاستثمارية وتقديم أفضل التسهيلات للمستثمرين وتزويدهم بخدمات متكاملة تحت سقف واحد داعمة بذلك رؤية الإمارة الواضحة والمشجعة لمجتمع المال والأعمال والاستثمارات.

وثمن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي الجولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لمقر «راكز» الرئيسي ومراكز الخدمات التابعة لها والتي تؤكد مدى حرص سموه على أن تكون رأس الخيمة وجهة لكافة الاستثمارات والصناعات سواء المحلية منها أو القادمة لها من مختلف أنحاء العالم.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي إن سعادة العملاء هي محور اهتمامنا وتتصدر قائمة أولوياتنا، حيث نلتزم دائما بتقديم أرقى مستويات الخدمات وتوفير مقومات النجاح للمستثمرين كونهم شركاء فعالين في المسيرة التنموية للإمارة.

وأشاد بجهود الإدارة وفريق العمل في «راكز» وتفانيهم في تحقيق الأهداف المؤسسية وتعزيز دور «راكز» كونها إحدى أهم محركات النمو الاقتصادي وتنويعه في رأس الخيمة.

افتتاح

وتم افتتاح مركز خدمات «راكز» بمنطقة الحمرا مطلع هذا الشهر لتوفير كافة أنواع التسهيلات وأرقى مستويات الخدمات للعملاء تحت سقف واحد. وتعمل «راكز» في الوقت الحالي على تطوير مراكز خدمات أخرى والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق هذا العام.