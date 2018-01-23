تعاون بين موانئ دبي العالمية و«الإمارات للتحكيم البحري»

عقَد مركز الإمارات للتحكيم البحري اجتماعاً مع موانئ دبي العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والاجتماع هو الأول ضمن سلسلة فعاليات واجتماعات المركز المقَررة العام الجاري.

والرامية إلى زيادة الوعي لدى أصحاب المصلحة في القطاع البحري حول فوائد الخدمات التي يقدمها المركز.

وعقُد الاجتماع بالمقر الرئيسي لموانئ دبي العالمية بجبل علي، واستعرض مركز الإمارات للتحكيم البحري الخدمات التي يقدمها في حل النزاعات البحرية وأهميتها لجميع أصحاب المصلحة في القطاع البحري.

وأكد ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري ومحمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية، أهمية تكاتف وتكامل الجهود في القطاع نحو دعم نمو وازدهار القطاع البحري في المنطقة.

وقال محمد المعلم: عمل المركز وخدماته هام لأصحاب المصلحة في القطاع البحري في هذا الوقت، ونحن نثمن جهوده الحثيثة ومبادرة الاجتماع مع فريق عملنا لاستعراض خدماته، ومن المؤكد أن موانئ دبي العالمية ستستفيد من الخدمات الهامة للمركز.