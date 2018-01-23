تلقى «البيان الاقتصادي» هذا السؤال من أحد القراء... هل يمكن إصدار إيصالات مقبوضات نقدية بدلاً من فواتير ضريبية؟



أفادت «الاتحادية للضرائب» بأنه على المورّد المسجل أو الملزم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إصدار فاتورة ضريبية صحيحة للتوريد، موضحة أنه لكي تكون الفاتورة الضريبية موثقة وصحيحة يجب أن تتبع نموذجاً محدداً في التشريعات الضريبية، وفي بعض الحالات يمكن للمورّد إصدار فاتورة ضريبية مبسطة.





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