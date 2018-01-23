«تنظيم الاتصالات»: لا غرامات على استخدام VPN

أحدثت رسائل تلقاها مستخدو الهواتف المحمولة بشأن تطبيق غرامات على مستخدمي برامج فتح المواقع المحظورة «في بي إن»، (VPN)، حالة من القلق في أوساط المستخدمين، فيما أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عدم صحة هذه الشائعات.

وانتشرت، أمس، رسائل على أجهزة الهواتف المحمولة ونشرتها وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن استخدام تطبيقات فتح المواقع المحظورة «في بي إن» يعرض المستخدم لعقوبات وغرامات تصل إلى 5 آلاف درهم، حيث أكدت الهيئة لـ«البيان الاقتصادي» أنها لم تصدر أية رسائل بهذا الخصوص وأنها «مفبركة» مضيفةً أن فتح المواقع المحظورة يتم عن طريق المشغلين الرئيسين في الدولة.

وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات 22 مليون رسالة اقتحامية غير مرغوب فيها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت إنه ضمن التزام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات اتخذت الهيئة خطوات حاسمة بهدف السيطرة، والحد من الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة «الرسائل النصية الاقتحامية»، التي تصل إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمشتركين. وبتوجيهات من الهيئة قام المرخص لهما «اتصالات» و«دو» بتوفير خيار للمشتركين لتلقي أو عدم تلقي الرسائل التسويقية الخاصة بشركتي «اتصالات» و«دو».

وكذلك الرسائل التسويقية من مسوقي الرسائل النصية القصيرة الآخرين. وتقدم الشركتان حالياً خدمة مجانية لحجب الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة، حيث يستطيع المشتركون أن يحجبوا الأرقام المختصرة للشركات والجهات المرسلة ومن ثم التوقف عن استلام تلك الرسائل.