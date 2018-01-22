المزروعي: التزام كامل للإمارات بخفض معروض النفط

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة، أمس، أن الإمارات ستلتزم باتفاق خفض المعروض بشكل كامل، وأنه يتوقع أن يكون الالتزام باتفاق خفض المعروض جيداً في ديسمبر الماضي.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام، أن «أوبك» لا تستهين بالمعروض من أي منتج للنفط.

وأوضح معالي سهيل المزروعي أنه يتوقع انتعاش معروض النفط الصخري، مضيفاً أن منتجي «أوبك» لا يستهينون بذلك.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إن هناك توافقاً بين منظمة «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد 2018، عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات.

وقال الفالح إنه إذا زادت المخزونات في 2018 كما يتوقع البعض في السوق، فقد يتعين على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى 2019، لكن آلية محددة للتعاون لم تتقرر حتى الآن.