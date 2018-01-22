«تلغراف»: دبي تُعيد ابتكار نفسها

ذكرت صحيفة «تلغراف»، أن دبي تعيد ابتكار واكتشاف نفسها، موضحةً أن الإمارة أصبحت مقصداً سياحياً مهماً، وأن معظم السائحين يودون قضاء فترة أطول فيها، ويسهم المشهد الثقافي المتنامي في دبي في تحسين ما تقدمه المدينة للسكان والعائلات.

وتنظم دبي مهرجانات فنية وسينمائية تجذب أعداداً كبيرة من تجار الأعمال الفنية والناقدين والمشترين، كما أن «أوبرا دبي» التي افتتحت في أغسطس 2016 حققت نجاحاً ساحقاً، بينما أضاف إطلاق متحف اللوفر في أبوظبي في نوفمبر الماضي، المزيد من قوة الجذب الثقافي للإمارات ويعد هذا عاملاً محفزاً لدبي أيضاً التي تبعد ساعة فقط عن أبوظبي، وترحب بالفعل بالزائرين الحريصين على زيارة متحفها الذي صممه جين نوفيل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه مما لا شك فيه أن دبي دخلت مرحلة جديدة. ويسأل الكثيرون من المشترين، متى ينتهي هذا المشروع في دبي.

وأشار تقرير حديث لمؤسسة «كلاتونز» أن أثرياء الإمارات أنفقوا 1.4 تريليون دولار لشراء عقارات في دبي، وهي لاتزال الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري على مستوى منطقة الخليج.

وأضاف التقرير أن هناك أنباء أن الإماراتيين في طريقهم لإنشاء جبل اصطناعي من أجل إسقاط المطر، فيما قال متحدث باسم المركز الوطني لأبحاث طبقات الجو الأميركي، إنه تجري دراسة التأثيرات البيئية للمشروع حالياً. وأضافت «تلغراف» أن كل شيء ممكن في دبي، ومع توقعات بأن يصل عدد السكان إلى 5 ملايين بحلول عام 2030، هناك تغيرات كثيرة تحدث في الإمارة، كما يتغير الوضع على أرضها.