دبي الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في الأبراج الشاهقة

حافظ برج خليفة على مركز الصدارة الذي يحتله، بوصفه أعلى مبنى في العالم، ضمن قائمة أعلى 100 ناطحة سحاب بالعالم في 2017، نشرها موقع «THE SKYSCRAPER CENTER»، التابع لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية. وحافظ برج خليفة على مركزه الأول بوصفه أعلى مبنى في العالم شاهق بارتفاع 828 متراً، ويضم 163 طابقاً، تلاه برج شنغهاي، وثالثاً برج ساعة مكة.

واحتلت دبي المركز الأول في المنطقة، والثالثة عالمياً في عدد الأبراج المنجزة التي يتجاوز ارتفاعها 150 متراً.

وتحتضن دبي 177 برجاً منجزاً و46 قيد الإنشاء في المباني التي تتجاوز 150 متراً، و21 برجاً منجزاً و14 برجاً قيد الإنشاء في المباني التي تتجاوز 300 متراً. وضمّت أعلى 5 مبانٍ في دبي: برج خليفة، مارينا 101 (425 متراً)، برج الأميرة (413 متراً)، 23 مارينا ( 392 متراً)، برج «لاميزون» من «إتش دي إس» (378 متراً).