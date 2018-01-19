المرر يطلع على المشاريع المبتكرة بمعرض طاقة المستقبل

زار أمس المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقد خلال زيارته ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ» (كليكس)، المنصة العالمية التي تستضيفها القمة العالمية لطاقة المستقبل حيث اطلع على المشاريع الإماراتية التي تم عرضها في المنصة لتعزيز الحلول المستدامة والمبتكرة بين الشباب، وأشاد بابتكارات الشباب لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

كما اطلع خلال زيارته على منصات الجهات المشاركة في الحدث، من ضمنها جناح شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، واستمع إلى شرح من مدير عموم والرؤساء التنفيذيين لقطاع الطاقة، وممثلي الجهات العارضة حول أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والنمو المستمر الذي يشهده القطاع بشكل عام.

كما قام يرافقه المهندس محمد بن جرش السويدي وكيل دائرة الطاقة بزيارة تفقدية لمنصة مبادرات ومشاريع هيئة مياه وكهرباء ابوظبي وشركاتها.

وكان في استقباله الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول بعض المشاريع المبتكرة والجديدة التي عرضتها الهيئة والشركات التابعة لها في المنصة وأهم المبادرات الخاصة بترشيد استهلاك الماء والكهرباء. وحضر الزيارة مديرو العموم للشركات التابعة للهيئة وعدد من المديرين التنفيذيين في القطاع.

مشاريع

وتضمنت المنصة العديد من المشاريع الجديدة حيث استعرضت شركة أبوظبي للتوزيع التابعة للهيئة عدداً من المشاريع الرائدة والمبتكرة التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض مشاريع في مجالات المياه والاستدامة وترشيد الاستهلاك والاستخدام الفعال للمياه والكهرباء بهدف حماية الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق قال سعيد محمد السويدي المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع: «يتضمن هذا المجسم عدداً من المنتجات التي سيتم عرضها للبيع ضمن منصة الهيئة في المعرض، والمتمثلة في الأجهزة الموفرة للطاقة والمعتمدة من كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وبأعلى درجات التصنيف، 4 و5 نجوم وما فوق، وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة».

أما المشروع الثالث الذي عرضته الشركة فهو مشروع تركيب وتشغيل محطة أوتوماتيكية لضخ المياه تقوم بالتحكم في الضغط اعتماداً على التغير اللحظي في حجم الطلب وذلك لتوصيل المياه الى عدد من المنشآت الحيوية والصناعية وفي كل من منطقتي حبشان وبوحصا بمنطقة الظفرة. المحطة هي الأولى من نوعها في الإمارات وتعمل بطاقة 7 ملايين غالون يومياً وتشتمل على مضخات متغيرة السرعة وخزانين حديديين ووحدة كلورة، بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق وحماية شبكات المياه من اندفاع موجات الضغوط المفاجئة.

وأشار السويدي إلى أن هذا الإنجاز جزء من سياسة الشركة للابتكار ويدعم تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للشركة 2020 والمتوائمة مع متطلبات رؤية أبوظبي 2020 وتحقيقاً لهدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك عن طريق تقليل عدد حالات انقطاع المياه وهدر الطاقة وتكاليف التشغيل والصيانة وزيادة العمر الافتراضي للشبكات».