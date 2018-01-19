إلغاء حد الـ 30 % لإدراج شركات المناطق الحرة المالية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان صدر عنها أمس أنه بمقتضى القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم «4/‏‏ر.م» لسنة 2018 فإنه قد تم إلغاء البند «6» من المادة «5» من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 43 لسنة 2008 بشأن الإدراج المشترك.

وينص البند «6» من المادة «5» - الذي تم إلغاؤه - على «ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته ثلاثون في المئة من رأس مال الشركة». وورد البند المذكور - الذي تم إلغاؤه - ضمن شروط إدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة.