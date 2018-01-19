الاكتتابات الأولية على طريق الانتعاش

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شهد سوق الاكتتابات الأولية في بورصات الخليج، نشاطاً قوياً العام الماضي، مع وصول قيمتها إلى نحو 3.2 مليارات دولار، موزعة على 25 إدراجاً، كان للإمارات النصيب الأكبر منها، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في عامي 2016 و2015، ما يبشر بنشاط وانتعاش مرتقب خلال العام الجاري.

7.27 مليارات دولار اكتتابات 2007 من خلال 35 إدراجاً

10.9 مليارات طروحات 2008 عبر 22 إدراجاً

1.03 مليار اكتتابات 2009 من خلال 11 إدراجاً

2.03 مليار طروحات 2010 من خلال 12 إدراجاً

796 مليوناً اكتتابات 2011 من خلال 9 إدراجات

1.68 مليار طروحات 2012 من خلال 9 إدراجات

702 مليون اكتتابات 2013 من خلال 9 إدراجات

10.98 مليارات طروحات 2014 من 17 إدراجاً

1.48 مليار اكتتابات 2015 من خلال 6 إدراجات

782 مليونا طروحات 2016 من خلال 4 إدراجات

3.2 مليارات اكتتابات 2017 من خلال 25 إدراجاً