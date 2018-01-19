«سقيا الإمارات» تعزز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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استقبل سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء «سقيا الإمارات» وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضم كلاً من أمين عواد، مدير المكتب الإقليمي للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وأندرو هاربر، مدير إدارة دعم البرامج؛ وتوبي هارورد، مدير مكتب المفوضية في دولة الإمارات؛ ودلال الشرهان، اختصاصي العلاقات الخارجية، وذلك في إطار جهود مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في مجال العمل الخيري والإنساني.

حضر الاجتماع، الذي عقد خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، ومحمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات».

ناقش الاجتماع مشروعات «سقيا الإمارات» في دعم جهود البحث والتطوير لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه حول العالم واستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه، وجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحسين حياة اللاجئين والنازحين حول العالم وتزويد المخيمات بالطاقة النظيفة والمياه الصالحة للشرب.

وبحث الطاير خلال اللقاء التعاون مع المفوضية لتحقيق الأهداف المشتركة الممثلة في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحتاجة حول العالم، منوهاً بأن مشروعات «سقيا الإمارات» استفاد منها أكثر من 8 ملايين شخص في 25 دولة حول العالم حتى الآن، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالعمل الخيري والإنساني، مشيراً إلى أن المؤسسة نفذت خلال «عام الخير» 85 مشروعاً تنموياً في 21 دولة استفاد منها أكثر من 550 ألف شخص.

وقال الطاير: «في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تواصل «سقيا الإمارات» مبادراتها ومشروعاتها التنموية خلال «عام زايد» لدعم جهود الدولة في الاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه».

وأشار محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات» إلى أن الاجتماع ناقش جهود المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعاني من شح مياه الشرب، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الرائدة، وبحث سبل التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال توفير مياه الشرب، واستعرض المشروعات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وأبرزها محطة متنقلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية بسعة إنتاجية تصل إلى 7.7 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ومحطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع تخزين الطاقة بسعة تصل إلى 50 متراً مكعباً في اليوم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

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