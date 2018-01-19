شاركت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وأكدت داليا الفقي مساعدة شؤون الإعلام في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - مكتب أبوظبي: أن المفوضية تعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتوفير الطاقة المتجددة للاجئين والنازحين، ضمن الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، مشيرة إلى انه لا يمكن أن نتفاعل مع القضايا العالمية من دون ذكر أهمية الطاقة المتجددة وتغير المناخ على الصعيد العالمي، فإنهما يؤثران على الجميع ولا يميزان بين شخص تم إجباره على الفرار وشخص آخر يتمتع بالأمان. وأوضحت أن توفير الكهرباء أساسي لحماية الأفراد. وأعربت عن أملها في أن تتمكن المفوضية من مساعدة جميع اللاجئين من نساء وأطفال ورجال في تلبية احتياجاتهم في استعمال الطاقة للطهي.

وأكدت الفقي أن الوصول إلى الطاقة الآمنة والمستدامة حاجة أساسية للجميع، فمن دونها، يتعرّض النازحون قسراً، لمخاطر الصحة والسلامة، ويتقلّص الوقت المتاح أمام التعليم، وكسب العيش، والأنشطة الاجتماعية وأنشطة أخرى.

وأشارت إلى أن المفوضية تلتزم بالتعامل مع حاجات اللاجئين إلى الطاقة، ولهذه الغاية، أطلقت في العام 2014 استراتيجية شاملة للوصول الآمن إلى الوقود والطاقة.