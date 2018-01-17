"افايا" مطورة حلول تكنولوجيا التواصل تدرج اسهمها في "بورصة نيويورك"

صباح السابع عشر من يناير، توجهت أنظار أكثر من 130 الف جهة من القطاع الحكومي والشركات الخاصة في اكثر من 220 الف بقعة مختلفة من العالم، نحو عنوان واحد في مدينة نيويورك هو: 11 شارع وول ستريت. حيث قرع المسؤولون التنفيذيون لشركة "أفايا" جرس ادراج أسهمها لأول مرة في بورصة نيويورك، متخطي مرحلة جديدة وصفها الرئيس التنفيذي للشركة جيم شيريكو بأنها " مرحلة قيادة قطاع التكنولوجيا العالمي نحو الابتكار".

وتعتبر هذه الشركة التي يستفيد من خدماتها 100 مليون مستخدم، كما يعتبر 90% من زبائنها مدرجين على لائحة "فورتشين" الشهيرة للأقوى عالميا، احدى الشركات التي غيرت وجه استخدامات التواصل الآني عبر التكنولوجيا، من أجل اتمام معاملات في القطاع الصحي والمالي والحكومي والسياحة والصحة والتعليم، في مناطق عدة تبدأ من دولة الامارات، احدى أهم أسواق الشركة ومقرها الرئيسي في الشرق الاوسط، وصولا الى استراليا والصين ودول اسكندنافيا.

احتياجات يومية

وتقدم "افايا" حزمة من الأنظمة والسوفتوير والخدمات التي تتخذ شكلا متنوعا ومندمجا من أجل ضمان تجربة سريعة وفعالة للتواصل مع الجهات المزودة للخدمات، عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وما يعرف بالـ" بوست ديجيتاليزم"، أو حقبة ما بعد العصر الرقمي.



وتندمج خدماتها في حياتنا اليومية طوال 24 ساعة تقريبا، اذ أن اجراء مكالمة للمصرف من أجل تفقد الحسابات وشؤونها، أو التواصل مع قسم الحجوزات في "هيئة الطرق والمواصلات"، او اجراء محادثة مباشرة عبر الهاتف مع أحد موظفي "طيران الامارات"، أو القيام بمشاهدة محاضرة مسجلة في احدى قاعات التدريس في "الجامعة الاميركية في الشارقة"، او اي شأن آخر من آلاف الشؤون التي تهم سكان دولة الامارات (الى جانب دول أخرى بالتأكيد) كلها تشتبك بطريقة أو بأخرى مع منتجات هذه الشركة.



دبي مركز عالمي



" مقر قسم العمليات العالمي من شركتنا في دبي لأنها مدينة تحرضك دوما على الابتكار ونحن نتعلم من رؤيتها واستراتيجيتها واحتياجات هيئات القطاع العام والشركات الخاصة فيها من أجل تطوير منتجات تهم العالم بأسره "، يصرح نضال ابو لطيف الرئيس العالمي للشركة في أسواق أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ، في حوار مع "البيان" في نيويورك على هامش حدث الادراج. ويضيف:" دبي أمنت بنية تحتية سلسلة للأعمال ليس في المنطقة بل في العالم كله. اليوم كرئيس لاحدى اهم الشركات انني اتمكن من السفر الى اي مكان لعقد اجتماعات قد تصل الى ساعة، في استراليا، على سبيل المثال، ثم العودة الى دبي، للسفر بعد ساعات أخرى الى آسيا. هذا بسبب الشبكة الفعالة لطيران الامارات. الامثلة كثيرة ولا تحصى، وحين اتفقد معايير الابتكار في دول مختلفة، اشعر ان الامارات في صدارة الامر".

واستطاع أبو لطيف من خلال مسيرته مع أفايا خلال الأعوام المنصرمة في جذب العديد من استثمارات الشركة للمنطقة، من خلال تأسيس مركز الشركة الاقليمي في دبي، وعقد مؤتمرات الشركة عالما واقليميا في عدد من مدنها، مستقطبا صناع القرار في القطاع العام والخاص من آسيا وافريقيا والصين وروسيا الى المنطقة. ولعب أبو لطيف دورا محوريا في اطلاق "المجموعة الدولية لمستخدمي 'أفايا‘ والتي تهدف الى ضمان حصول مستخدمي حلول 'أفايا‘ على منصة دعم وتأييد راسخة ضمن الشركة، اضافة الى إحداث تحوّل إيجابي في طريقة تفكير المهندسين والخبراء الذين يقومون بتصميم التكنولوجيا في افايا بما يتناسب مع احتياجات المنطقة.



من عارض الى شريك



وخلال معرض "جيتيكس 2017" الذي عقد في دبي العام الماضي، فاجأت الشركة جمهورها وشركاءها بعدم عرض منتجاتها فقط وانما بدعوة أكثر من 41 شريكا من دول العالم لعرض منتجاتها في المكان، محولة بذلك هذه التظاهرة التي تحمل الطابع الاقليمي، الى طابع عالمي.



الجدير ذكره أن مع ادراج أسهم الشركة في بورصة نيويورك صباح اليوم، فإن فصلا من التحديات المالية التي واجهتها قبل فترة يكون قد أسدل الستار عليه نهائيا، اذ أعلنت في وقت سابق عن خروجها التام من الفصل الحادي من قانون الإفلاس الأمريكي، ونجاح عملية الهيكلة التي خضعت لها ديونها أمام المحكمة.

" الابتكار هو الذي يقود كل شيء ويغير قواعد اللعبة المالية. والابتكار في التكنولوجيا لكي يكون مجديا عليه ان يركز على الانسان بالدرجة الاولى"، يقول ابو لطيف.