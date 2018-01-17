565 % ارتفاع صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى 702 مليون درهم

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن تسجيل أرباح قياسية بنهاية العام الماضي بلغت 702 مليون درهم بنسبة ارتفاع وصلت إلى 565%، كما حقق إجمالي موجودات قياسية بلغت 61.9 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 4% مقارنة بنهاية 2016.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني:

حقق الإمارات الإسلامي نتائج مالية قوية وانعكس أداؤه المتميز في العام 2017 بتسجيل صافي أرباح أعلى بنحو 6 أضعاف ليصل إلى 702 مليون درهم، كما تمكن المصرف من تحقيق زيادة كبيرة في عائداته للمساهمين،.

حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 10% لهذا العام بعد أن كانت 2% في 2016. وامتثالاً لمبادرة 2017 عام الخير، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واصل الإمارات الإسلامي أداء دوره في دعم شريحة الأفراد المعوزين في المجتمع، فقد تبرّعنا بمبلغ 59 مليون درهم ذهبت لصالح عدد من المؤسسات الخيرية.

وتتويجاً لاحتفالنا بالعام 2018 ـ عام زايد، فإننا نؤكد مجدداً التزامنا برؤية المغفور له الشيخ زايد وقيمه التي وضعت الأساس لبناء دولة الإمارات العصرية والمزدهرة.

وقال إنه من المرتقب أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً ثابتاً في 2018 على خلفية توقعات بأن تشهد أسعار النفط مزيداً من الاستقرار فضلاً عن انتعاش التجارة العالمية ومشاريع الاستثمار في البنية التحتية مع اقتراب موعد حلول معرض إكسبو 2020، وإنني على ثقة بأن الإمارات الإسلامي سيستمر في كونه قوة دافعة رئيسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: سجل المصرف أعلى نسبة أرباح على الإطلاق منذ تأسيسه في العام 2004، وخلال العام 2017 تركز اهتمامنا على الضبط المستمر لتكاليف التشغيل التي تحسنت بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق.