دبي بين أفضل المدن في الهندسة المعمارية

حلت دبي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل مدن العالم في الهندسة المعمارية والتصميم الخلاق، متفوقة على باريس في هذا المجال، نشرها موقع شركة Riviera Bronze الأميركية المتخصصة في التصميم والهندسة المعمارية.

وذكر التقرير أن «برج خليفة» يقع على ارتفاع 2723 قدماً، ما يجعله أطول وأحدث معلم معماري قائم اليوم ومازال على عهده منذ 2008. وقد بنيت ناطحة السحاب الضخمة تلك باستخدام 31400 طن متري من الصلب، ولكن مما يثير الاهتمام أن هيكل المبنى على الرغم من ضخامة حجمه، استخدم مواد بناء أقل بسبب تصميمه على شكل أنبوب. أما المدن الثلاث الأخرى فهي بوسطن ونيويورك وباريس.