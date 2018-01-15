2 % نمو تحويلات العاملين في الإمارات

ارتفع إجمالي تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج خلال 2017 متجاوزاً 164 مليار درهم بنمو 2% وفق مؤشرات أولية، مقابل 160.8 ملياراً خلال 2016، حسبما قدر خبراء بقطاع الصرافة.

وأرجع الخبراء نمو التحويلات إلى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدرهم مقابل عملات معظم دول العالم غير المرتبطة بالدولار الأميركي، وارتفاع معدلات الدخل بوجه عام.

وسجلت تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج قفزة كبيرة لتصل إلى 121.1 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، بنمو 2.1% خلال الفترة نفسها من عام 2016، بحسب أحدث تقرير للمصرف المركزي، فيما استحوذت شركات الصرافة على 90.3 مليار درهم منها، بزيادة 2.1 مليار درهم، بنمو 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وارتفعت تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج خلال الربع الثالث من 2017 إلى 43.3 مليار درهم مقابل 37.9 مليار خلال الربع الثالث من 2016، بزيادة 5.3 مليارات درهم بنمو 14.1%.