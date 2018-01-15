سحوبات «دبي للتسوّق» تذهل الفائزين

تقدم الدورة الـ23 لمهرجان دبي للتسوق، جوائز قيمة كل يوم، ولا تزال الفرصة متاحة للآخرين خلال الأيام المقبلة. وتضفي سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى عنصر التشويق على الحدث الذي يمتاز بتعدد الجوائز التي يقدّمها. وفي كل يوم هناك قصة فائز جديد. فخلال السحب الخاص بسحوبات إنفينيتي الكبرى في القرية العالمية، تم تحقيق حلم نيكانور من الفلبين وبريذي من الهند اللذين فازا بجائزة عبارة عن سيارة إنفينيتي QX60 و150 ألف درهم نقداً لكل منهما.

وعلق نيكانور على فوزه، قائلاً: ابتسامتي لم تفارق وجهي منذ سماع الخبر السار الذي أتاح لي أن أبدأ سنتي الجديدة بإيجابية وبداية جديدة، وسوف أتبرع بجزء من المال لأعمال الخير في بلدي الفلبين.

وقالت الفائزة بريذي: لا أصدق أنني الفائزة، يا لها من فرحة بدأت بها السنة الجديدة.

سحوبات الذهب

وأما بالنسبة لسحوبات الذهب الكبرى، التي تنظمها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، فقد فازت جوديث بإحدى الجوائز اليومية وهي عبارة عن نصف كيلوغرام من الذهب، كما فاز عزيز ورازا بربع كيلوغرام من الذهب لكل منهما.

وتعليقاً على فوزها، قالت جوديث: أشكر الله لأني كنت بحاجة ماسة لهذا المال، كي أتم أنا وزوجي مشروع بيتنا في الهند. وشكراً لمهرجان دبي للتسوق!. وقال رازا: أنا متحمس جداً لفوزي بهذه الجائزة المذهلة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي أفوز بها بجائزة قيمة. كما أنني في غاية السعادة كوني ربحتها خلال السنة الجديدة!.

وعلق عزيز الذي يعمل مستشارا في تكنولوجيا المعلومات والفائز الثالث بجائزة الذهب، قائلاً: سأقدم الذهب هدية لأمي الحبيبة التي كانت بجانبي عند معرفتي بالفوز، وبهذه المناسبة أود أن أشكرها على كل ما تقدمه لي وللعائلة، كما أرغب أن أشكر دبي للسياحة لإسعادي بهذه الجائزة.

وتمنح الخمسة أسابيع من مهرجان دبي للتسوق تجارب تسوق رائعة، والعديد من فرص الفوز بجوائز مذهلة للمتسوقين خلال المهرجان.

سحوبات إنفينيتي

وتقدّم سحوبات إنفينيتي الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق لأحد المحظوظين فرصة الفوز بسيارة إنفينيتي QX60 و150 ألف درهم نقداً يومياً، ابتداءً من اليوم الأول للمهرجان الى الثالث من فبراير. ويمكن شراء بطاقات السحب بسعر 200 درهم من محطات «إينوك» و«إيبكو»، والقرية العالمية، وسوبرماركت «زوم»، بالإضافة إلى مواقع محطات المترو في جميع أنحاء دبي. وستتاح فرصة أخرى أمام أربعة محظوظين لربح 200 ألف درهم كل أسبوع، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر قناة سما دبي.

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تقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للمتسوقين فرص الفوز بـ 33 كغ من الذهب. ويحصل المتسوق على بطاقة سحب واحدة عند إنفاق 500 درهم كحد أدنى في أي من محلات الذهب في دبي والمشاركة في العرض الترويجي، وسيحصل على قسيمتين عند إنفاق 500 درهم كحد أدنى عند شراء مجوهرات ماسية. وسيتمّ الإعلان يومياً عن 3 فائزين، حيث يمنح الأول نصف كيلوغرام ، والثاني والثالث ربع كيلوغرام. وفي السحب الختامي سيحظى فائز واحد بكيلوغرام من الذهب.