الإمارات الأولى عالمياً في الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا المتقدمة

حازت الإمارات مراكز متقدمة عدة في المؤشرات الفرعية في تقرير «جاهزية تقييم الإنتاج 2018» الصادر حديثاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد حلّت الدولة في المركز الأول في مؤشر الإنفاق الحكومي على منتجات التكنولوجيا المتقدمة الفرعي، لتكون من الأفضل عالمياً.

وحلّت الدولة ثانياً في مؤشر قدرة الدولة على جذب المواهب والاحتفاظ بها، فيما جاءت في المركز الثاني في مؤشر تطوير المجمعات الحكومية، وصنّفها التقرير من بين الأفضل.

وحلّت الإمارات في المركز الثالث في الاشتراك في الهواتف المتحركة، وفي المركز الثالث في تحويل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر، وحلّت في المركز 3 في وفرة العلماء والمهندسين، والمركز الـ5 في مؤشر القوى العاملة المستقبلية، وهو من بين الأفضل، والمركز الـ9 في مستخدمي الإنترنت.

وجاءت الدولة في المرتبة الـ8 في مؤشر التفكير النقدي في التعليم، وهو من بين الأفضل، وفي المركز 5 في قاعدة المستهلك، وهو من بين الأفضل، وفي المركز 7 في مؤشر البنية التحتية، وهو من الأفضل عالمياً، وفي المركز 9 في مؤشر بنية النقل التحتية، وهو أيضاً من بين الأفضل.