«بلوك تشين» تعزز العملات الرقمية

أكد 60% من قرّاء موقع «البيان الإلكتروني»، و61% من متابعي «البيان الاقتصادي»، عبر «تويتر»، أن اعتماد العملات الرقمية على تقنية «بلوك تشين» يعزز انتشار هذه العملات عالمياً، ويوسع استخدامها وسيلةً للدفع المباشر حتى بالنسبة إلى شركات عالمية، فيما أعرب نحو 40% عن اعتقادهم بأن تقنية «بلوك تشين» لها استخدامات عديدة، ولا تقتصر على تمكين تداول العملات الرقمية التي تعتبر حتى الآن عملة صالحة للاستعمال ضمن بيئة محدودة. ومع وجود أكثر من 1300 عملة تقريباً يجري تداولها اليوم، ما زالت البيتكوين العملة الكبرى بكثير، إذ تمثل أكثر من 34% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

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