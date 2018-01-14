طيران الإمارات تدشّن رحلة طائرة بوينغ في مطار جنيف

شارك عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف في حفل مكتب طيران الإمارات في جنيف للتدشين الرسمي لرحلة طائرة من طراز بوينغ "777-300 إي آر" في مطار جنيف.

وثمن الزعابي مبادرة طيران الإمارات بجعل هذه الطائرة التجارية النفاثة تحمل صورة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وشعار "عام زايد 2018"، وذلك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، باعتماد عام 2018 "عام زايد"، تجسيداً للإرث الإنساني والقيادي للأب المؤسس، وتخليداً لمرور مائة عام على ميلاد القائد الحكيم المُلهم.

وعبّر السفير عن فخره واعتزازه بالمرتبة المتقدمة التي يحتلها طيران الإمارات ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في العام بأسره، حيث تُسيّر الشركة أكثر من 3،600 رحلة أسبوعياً من مركزها في مطار دبي الدولي، إلى أكثر من 140 مدينة في 81 دولة عبر قارات العالم. وأكد أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل هي نتاج للسياسة الحكيمة التي وضع أسسها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وشدد على أن هذه السياسة الحكيمة للدولة كان لها الأثر الإيجابي المباشر في كل مؤشرات التنمية، حيث تشير التقديرات الى أن إجمالي الناتج المحلي للدولة بلغ 440 مليار دولار أميركي في عام 2017. وعلاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات هي الشريك الاقتصادي الأول في العديد من البلدان مثل سويسرا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا والهند.

وقال الزعابي إنه بفضل القيادة الحكيمة تم إطلاق برنامج الفضاء الوطني لدولة الإمارات في عام 2015، وخطة الإمارات المئوية لعام 2071، التي تهدف إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول في العالم.

شارك في الحدث مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة جنيف ومديرو عدد كبير من الشركات السويسرية العالمية ، فضلاً عن ممثلي عدد من المنظمات الدولية ومكاتب الرحلات العالمية والذين قاموا بجولة داخل الطائرة ليطلعوا على أهم الخدمات فيها والتي جمعت الجودة العالية وأحدث التقنيات.