الإمارات لديها رؤية مستقبلية واضحة للطاقة المتجددة

وصف فريدريك كيمب رئيس المجلس الأطلسي -المؤسسة البحثية الأميركية ومقرها واشنطن - دولة الإمارات بأنها الرائدة عالمياً في التخطيط لمستقبل الطاقة ولديها رؤية مستقبلية واضحة للطاقة المتجددة في إطار التنويع الاقتصادي، مرجحاً أن يشهد المستقبل القريب دوراً أكبر لمزيج الطاقة المكون من الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ريادة دولة الإمارات في هذين الجانبين المهمين في مجال الطاقة أهلتها لاستضافة منتدى الطاقة العالمي.

وقال في حوار قبيل انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة والذي ينظمه المجلس الأطلسي خلاله منتدى الطاقة العالمي بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) وشركة مبادلة للاستثمار، ليس هناك مكان أفضل من أبوظبي لإقامة الدورة الثانية للمنتدى ولا أعتقد أن هناك أي دولة من الدول الرائدة في إنتاج الوقود الأحفوري أوالطاقة المتجددة في العالم لديها رؤية عميقة مثل التي تتمتع بها دولة الإمارات إزاء الابتكار في قطاع الطاقة بمختلف تخصصاته.

وأضاف أن الدورة الثانية للمنتدى تصادف الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وصلت إنجازاته بالإمارات إلى هذا التطور المذهل.

وأشار إلى أن الدورة الثانية للمنتدى -التي تنعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تناقش التداخلات الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية والتحديات التي تواجه قطاعات الاستدامة والطاقة وكذلك الفرص المستقبلية.

وأكد أن انعقاد المنتدى في أبوظبي يكتسب أهمية خاصة واصفاً الإمارات بأنها الدولة الرائدة عالمياً في التخطيط لمستقبل الطاقة ولديها رؤية مستقبلية واضحة للطاقة المتجددة في إطار التنويع الاقتصادي.

وأوضح أن اختيار المجلس الأطلسي لأبوظبي لاستضافة المنتدى العالمي للطاقة جاء من منطلق أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع مزيج الطاقة بشقية التقليدي والمتجدد والتخطيط لمستقبل هذا المزيج، مضيفاً: «لا أعتقد أن هناك أي دولة أخرى في العالم تماثل دولة الإمارات في ريادتها لمزيج الطاقة من خلال إنتاجها للوقود الأحفوري والطاقة المتجددة».

وفي تعليقه على ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أكد كيمب أن الأسواق العالمية تشهد حالياً عودة المخاطر الجيوسياسية وطالما استمرت هذه المخاطر فإن أسعار النفط ستواصل الصعود.

وحول مشاركة المرأة في قطاعات الطاقة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قال فريدريك كيمب: «نتعلم كل يوم أن الدول التي تتطور بشكل مضطرد هي تلك التي تتيح فرصة المشاركة لنصف المجتمع ولا شك في أن دولة الإمارات لديها الريادة في تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية».