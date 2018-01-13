دبي تخطط لتصبح مدينة عالمية لـ«بلوك تشين»

قال موقع «ذا ميرك» ومقره سان فرانسيسكو في تقرير حديث له: إن دبي مدينة معروفة برخائها وتقنياتها. فمن السيارات الطائرة، والمطافئ النفاثة، والشرطة الروبوتية، كلها أجزاء من واقعها الحالي أو المستقبلي. وليس من المستغرب أنها تعمل ببساطة على اعتماد العقود الذكية والعملات الرقمية، ولكن ما قد لا يدركه الكثيرون أنها تخطط أيضاً لأن تكون أول حكومة تعمل بتقنية «بلوك تشين» في العالم.

وأضاف التقرير: هناك بعض المزايا الفورية والواضحة لتحويل الكثير من المعاملات الخاصة بالجوازات وغيرها من الوثائق التي تتطلب جهداً واسعاً بين مختلف الدوائر إلى تقنية «بلوك تشين».

وتخطط دبي لجعل معظم وثائق المدينة مدعومة بعقود ذكية بحلول عام 2020. وهذا هدف طموح، لكنه ليس بالمستحيل.

أما المعاملات التي ستجد طريقها إلى «بلوك تشين» قبل ذلك فهي: طلبات الحصول على التأشيرة، ودفع الفواتير، وتجديد التراخيص.

وعملياً فإن جميع المعاملات التي تتطلب حالياً أعمالاً ورقية، يرجح أن تتحول إلى تقنية «بلوك تشين» من الآن وحتى 2020

هذا يحمل في طياته كثيراً من المنطق، كما أن حجم المبالغ التي ستوفر من خلال خفض ساعات العمل وتكاليف العمالة سيكون كبيراً.