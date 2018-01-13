نمو قياسي بتمويلات النقل والاتصالات محلياً

المصدر:
  • إعداد - عبد الفتاح منتصر – غرافيك:حازم عبيد
التاريخ:
طباعة Email

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

شهدت السنوات الخمس الماضية نمواً قياسياً في التمويل المصرفي الممنوح لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بالدولة في ظل النشاط القوي الذي يشهده القطاع والتطور الكبير الذي جعل الإمارات بين أفضل دول العالم من حيث مستوى الخدمات المقدمة بالنقل والاتصالات، فسجل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع نمواً مطرداً.

63.74 مليار درهم حجم الائتمان لقطاع النقل والتخزين والاتصالات محلياً بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2017.

3.29 مليارات تسهيلات ائتمانية جديدة للقطاع خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

5.44 % نمواً نصف سنوي بائتمان النقل والتخزين والاتصالات بالدولة.

4.58 مليارات تسهيلات ائتمانية جديدة للقطاع على مدى 21 شهراً (من نهاية ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2017).

1.65 % نمواً سنوياً بائتمان النقل والتخزين والاتصالات محلياً خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017.

35.63 ملياراً حجم ما تم ضخه من القطاع المصرفي للنقل والتخزين والاتصالات على مدى السنوات الخمس الماضية.

126.75 % نمواً بالائتمان الممنوح للقطاع محلياً في 5 سنوات.

20.4 % استحوذ عليها التشييد والبناء من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين بالدولة البالغ 1.45 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

المصدر - إحصاءات مصرف الإمارات المركزي

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon