نمو قياسي بتمويلات النقل والاتصالات محلياً

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شهدت السنوات الخمس الماضية نمواً قياسياً في التمويل المصرفي الممنوح لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بالدولة في ظل النشاط القوي الذي يشهده القطاع والتطور الكبير الذي جعل الإمارات بين أفضل دول العالم من حيث مستوى الخدمات المقدمة بالنقل والاتصالات، فسجل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع نمواً مطرداً.
63.74 مليار درهم حجم الائتمان لقطاع النقل والتخزين والاتصالات محلياً بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2017.
3.29 مليارات تسهيلات ائتمانية جديدة للقطاع خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.
5.44 % نمواً نصف سنوي بائتمان النقل والتخزين والاتصالات بالدولة.
4.58 مليارات تسهيلات ائتمانية جديدة للقطاع على مدى 21 شهراً (من نهاية ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2017).
1.65 % نمواً سنوياً بائتمان النقل والتخزين والاتصالات محلياً خلال الفترة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017.
35.63 ملياراً حجم ما تم ضخه من القطاع المصرفي للنقل والتخزين والاتصالات على مدى السنوات الخمس الماضية.
126.75 % نمواً بالائتمان الممنوح للقطاع محلياً في 5 سنوات.
20.4 % استحوذ عليها التشييد والبناء من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين بالدولة البالغ 1.45 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
المصدر - إحصاءات مصرف الإمارات المركزي