«هواوي»: الإمارات تقود التحول الرقمي شرق أوسطياً

قال علاء الشيمي، المدير الإداري ونائب الرئيس في مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» إن الإمارات تقود عملية التحول الرقمي في المنطقة، متوقعاً أن يشهد العام الجاري المزيد من التحول الرقمي بالنسبة للشركات في الإمارات والمنطقة مثل نقل المزيد من البيانات إلى السحابة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطبيق الحلول الذكية، لافتاً إلى أن حكومات المنطقة ستخصص ما لا يقل عن 15 مليار دولار (55 مليار درهم) لتعزيز التحول الرقمي في 2018.

وتوقع الشيمي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن يسجل العام الحالي عقد شراكات جديدة لحكومات المنطقة مع الشركة الصينية، لافتاً إلى أن باكورة تلك الشراكات سيكون مشروعا مشتركا مع الهيئة الملكية لجبيل وينبع في المملكة العربية السعودية لتحويل ينبع إلى مدينة ذكية في 2018، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يحتل المرتبة السابعة على قائمة أولويات أجندة الإمارات الوطنية 2021.

وأضاف الشيمي خلال جولة لـ«البيان الاقتصادي» في «مختبر هواوي الإقليمي المفتوح للابتكار» إن المختبر الذي تم افتتاحه في أبريل من العام الماضي يعبّر عن التزام الشركة بدعم الابتكار في المنطقة من دبي، وتشجيع الشركات على اعتماد نماذج عمل جديدة تعتمد الابتكار وتتبنى العمل المشترك الجماعي وتبادل المعارف والخبرات في مجال الحلول التقنية لتلبية مختلف متطلبات السوق.

وذكر أن المختبر يقدم لشركاء هواوي شرحا عمليا ووافياً للعديد من حلول التكامل والاتصال التي تقدمها الشركة، التي تهدف إلى تعزيز عملية اتخاذ القرار ورفع مستوى أداء قطاعات عدة منها قطاع النفط والغاز والطب والبنى التحتية الرقمية للمدن الذكية والتعليم وأمن المدن، وذلك ضمن حلول هواوي المتكاملة في تقنية الملومات والاتصال (ICT) تتضمن السحابة، لافتاً إلى أن حجم مساهمة المختبر في تنمية أعمال «هواوي» في الإمارات يصل إلى حوالي 70%.

استثمار

وأشار إلى أن الشركة استثمرت العام الماضي حوالي 11 مليار دولار في البحوث والتطوير ما يجعلها من أكبر الشركات استثماراً في هذا المجال على مستوى العالم.

وأضاف: تقوم استراتيجية هواوي على قسمين، الأول التواصل مع العميل لفهم التحديات التي يواجهونها ليقوم فريق البحوث والتطوير ببناء حلول لمعالجة تلك التحديات، والثاني تطوير حلول في ثلاث تقنيات رئيسية هي الاتصال والأجهزة وحلول التخزين في السحابة التي تساعد في التحكم والتواصل وصولاً إلى عملية اتخاذ القرار. ولفت إلى أن هواوي تنوي توظيف ما يقارب 1000 شخص خلال العامين المقبلين، ليصل العدد الإجمالي لمختبرات الابتكار المفتوحة من «هواوي» في العالم إلى 20 مختبرا بحلول العام 2019.

30 %

قال الشيمي إن 30% من حقول النفط في الشرق الأوسط أصبحت تعمل بشكل رقمي يساعد في التحكم بالعديد من ميزات الحقل مثل أداء الحفارات وأنابيب النفط وكمية الإنتاج والحرارة ومراقبة الضغط والتسرب، والصيانة التنبؤية علاوة على تخفيض تكلفة تشغيل الحقول بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، مشيراً إلى أن حصة هواوي في خدمات وحلول الاتصال الخاصة بحقول النفط تصل إلى 70%.