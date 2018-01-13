الدولة تشارك في نقاشات آفاق التنمية المستدامة

شاركت دولة الإمارات في فعاليات الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2017-2018)، وملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، واللذين عقدا مؤخراً بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

ومثّل المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، الدولة في الاجتماعات بمشاركة نحو 15 عضوا من ممثلي الدول العربية الأعضاء في المعهد.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2017-2018) استعراض إنجازات المعهد خلال الفترة الماضية ورصد التطور الراهن في الأنشطة الخاصة بالتدريب والمشاريع البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات التي تم إنجازها، وأيضا التباحث حول أبرز المشاريع المطروحة على اجندة المعهد خلال الفترة المقبلة.

بينما شهد ملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي تنظيم جلستين حواريتين، شملت استعراض محتوى الإصدار الثالث لتقرير التنمية العربية بشأن السياسات الحديثة للتنوع الاقتصادي في الاقتصادات العربية، فيما ركزت الجلسة الثانية على مناقشة المحتوى العام للإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية.

وأكد الشحي الأهمية التي تكتسبها اجتماعات مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط والتي تشكل منصة متميزة للتباحث حول سبل تعزيز العمل التنموي المشترك بين الدول العربية وتطوير إمكانيات وقدرات تلك الدول بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التنموية المطروحة على صعيد المنطقة وأيضا إقليميا ودوليا.

وأشار إلى خروج العديد من التوصيات والمبادرات المثمرة من تلك الاجتماعات.

شراكة

وقال: إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أوجه الشراكة والتعاون القائم مع المعهد العربي للتخطيط والاستفادة من الإمكانيات والخدمات التي يقدمها في مجالات بناء القدرات والكوادر البشرية والتدريب والبحوث والاستشارات والمحافل العلمية، والتي تنسجم مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.

وخلال أعمال ملتقى صناع القرار حول آفاق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، تم التطرق للعديد من القضايا الحيوية التي تمس الاحتياجات التنموية للدول العربية، وذلك عبر جلستين حيويتين أدار أعمال الجلسة الأولى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وتحدث خلالها الدكتور أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط، فيما أدار الجلسة الثانية رجاء بولبيار نائب مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، وتحدث خلالها الدكتور حسين الطلافحه وكيل المعهد العربي للتخطيط، والدكتور إيهاب مقابله مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمعهد.